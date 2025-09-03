Gobernador de Minnesota podría prohibir las armas de asalto para evitar más tiroteos

Timothy James Walz, gobernador de Minnesota, contempla convocar a una sesión especial de la Legislatura estatal donde expondrá la necesidad de leyes más estrictas sobre la posesión de armas, esto para evitar futuros tiroteos como el registrado hace unos días en una escuela de Minneapolis.

El miércoles 27 de agosto, Robin Westman, joven transgénero de 23 años, terminó con la vida de dos niños e hirió con armas de grueso calibre a otras 17 personas en la iglesia de la Escuela Católica Annunciation.

Después de cometer las ejecuciones, con el fin de evitar ser detenido por la policía, el tirador se suicidó en el estacionamiento de la institución educativa.

Dicho incidente causó indignación entre la comunidad y a raíz de ello Tim Walz pretende evitar que más armas de asalto circulen en las calles con el objetivo de delinquir.

Sin embargo, el demócrata reconoce la necesidad de contar con el apoyo de los republicanos.

“Para ser muy sincero, en una (Legislatura) muy dividida, voy a necesitar que algunos republicanos rompan con la ortodoxia y digan que debemos hacer algo con las armas”, expuso después de haber participado en un evento donde les dio la bienvenida a los alumnos de la escuela primaria Deerwood en su primer día de clase en Eagan.

El gobernador de Minnesota exhortó a los republicanos para que respalden su idea de restringir el acceso a las armas de asalto. (Crédito: Alex Kormann / AP)

El hombre que hasta noviembre pasado aspiraba a convertirse en vicepresidente de la nación descartó que su propuesta sobre el acceso a armas de asalto en Minnesota pretenda infringir el derecho del pueblo a poseer y portar armas, el cual está contemplado en la Segunda Enmienda de la Constitución.

“Si Minnesota deja pasar este momento y determinamos que está bien que los pequeños no estén seguros en un entorno escolar o en un entorno eclesiástico, entonces la culpa es nuestra”, subrayó.

De esta manera, en la propuesta legislativa que pretende impulsar el gobernador Walz contempla destinar en su paquete de control de armas más fondos dirigidos a la salud mental.

Alineados con el movimiento a favor del derecho a portar armas, los republicanos cuentan con 67 miembros en la Cámara de Representantes; mientras que los demócratas, aunque se oponen a respaldar dicha idea únicamente tienen 66 miembros para votar por ello.

Sigue leyendo:

• El asesino de niños de la Escuela Católica Annunciation prendía promover sus oscuras ideas en YouTube

• El tirador que atacó a la Escuela Católica Annunciation asesinó a dos niños mientras escuchaban misa

• Policía de Minneapolis responde a un tiroteo en una escuela católica