Gobierno de Donald Trump cancela TPS de 2021 para Venezuela

El Departamento de Seguridad Nacional anunció la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, que benefició a miles de inmigrantes de ese país en 2021 y que expirará el 10 de septiembre de 2025.

“Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto de atracción creado por el Estatus de Protección Temporal (TPS), mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración eficazmente”, dijo el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser.

Se estima que más de 268,000 venezolanos se beneficiaron de este estatus de protección temporal, según cifras oficiales.

El fin del programa, instaurado por la Administración Biden en 2021, será efectivo 60 días después de haber sido publicado en el Registro Federal, anunció el Gobierno.

La decisión del Gobierno de Donald Trump se da pese a que el viernes, una corte federal de apelaciones bloqueó sus planes para poner fin a las protecciones para casi 600,00 venezolanos que han tenido permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, la decisión se basó en una revisión realizada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) de las condiciones en Venezuela y en consulta con el Departamento de Estado.

Bajo ese estudio, la secretaria Kristi Noem estableció que la terminación de la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela de 2021 es necesaria porque es contraria al interés nacional.

Por lo tanto, en un mensaje final, el gobierno recomendó a los ciudadanos venezolanos que salgan de los Estados Unidos que utilicen la aplicación CBP Home de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos para informar su salida de los Estados Unidos y “aprovechar una forma segura de autodeportarse que incluye un boleto de avión de cortesía, un bono de salida de $1,000 y posibles oportunidades futuras de inmigración legal”.

