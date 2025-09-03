Horóscopo del amor para septiembre 2025: cómo le irá a tu signo

Septiembre 2025 llega cargado de energía cósmica. Los eclipses y los movimientos de planetas clave como Marte, Venus y Mercurio influyen directamente en nuestras relaciones amorosas.

De acuerdo con los astros y el sitio W Magazine, este mes será una oportunidad para revisar cómo comunicamos lo que sentimos, qué expectativas tenemos y cómo manejamos la intimidad.

Si te preguntas cómo le irá a tu signo en el amor en septiembre 2025, a continuación, encontrarás las predicciones que esperabas.

Horóscopo del amor para cada signo en septiembre 2025

Aries

Aries sentirá la fuerza de Marte, su planeta regente, lo que podría traer tensión en el amor durante la primera parte del mes.

Sin embargo, cuando Marte entre en Escorpio el 22 de septiembre, tendrás la oportunidad de transformar tus relaciones y construir más confianza.

Tauro

Tauro vivirá un mes lleno de romanticismo gracias a la influencia de Venus, que aportará armonía en el hogar y después se moverá hacia tu quinta casa, la de la creatividad y el romance.

Después del 19 de septiembre, evita ser demasiado crítico con tu pareja o contigo mismo.

Géminis

Con Mercurio, tu planeta regente, transitando entre Virgo y Libra, este mes tendrás gran facilidad para expresar lo que sientes.

Aprovecha para hablar de tus necesidades en pareja y aclarar cualquier malentendido.

Cáncer

Los eclipses afectarán con fuerza a Cáncer, signo regido por la Luna. Es un mes para reflexionar sobre tus emociones y comunicar lo que guardas en silencio.

Participar en conversaciones sinceras te ayudará a sanar y mejorar tus relaciones.

Leo

La temporada de Virgo y los eclipses podrían llevar a Leo a gastar más de lo necesario. Evita que los asuntos financieros interfieran en tu vida amorosa.

La clave será organizarte y priorizar la estabilidad con tu pareja.

Virgo

Mercurio, tu regente, ilumina tu mes y te invita a expresarte con claridad en el amor. Este septiembre también trae eclipses que transforman tu autoestima y la forma en que te relacionas.

Confía en ti y muestra autenticidad en tus vínculos.

Libra

Venus, tu planeta regente, se moverá de Leo a Virgo, empujándote a socializar primero y después a hacer una pausa introspectiva.

Este mes es ideal para dejar atrás relaciones o patrones que ya no te sirven antes de la temporada de Libra.

Escorpio

Tu regente, Marte, estará en Libra gran parte del mes, invitándote a la introspección y a trabajar en tu lado espiritual.

Pero cuando Marte ingrese a Escorpio hacia el final de septiembre, recuperarás tu magnetismo y pasión natural.

Sagitario

Los eclipses tendrán un papel crucial en tus relaciones familiares y románticas. Es momento de practicar la empatía, dejar atrás tensiones y abrirte a nuevas formas de amar.

Con el eclipse solar, tu visión sobre el futuro del amor se renovará.

Capricornio

Con Saturno retrógrado, estarás más reflexivo y enfocado en la transparencia.

Los eclipses traerán oportunidades para revitalizar tu círculo social y permitirán que nuevas conexiones románticas lleguen a tu vida.

Acuario

Urano, tu regente, estará retrógrado y eso te dará la pausa necesaria para analizar tus relaciones.

Los eclipses te ayudarán a redefinir lo que realmente valoras en el amor y cómo equilibrar tu energía con la de los demás.

Piscis

El eclipse lunar en tu signo te pondrá en el centro del escenario. Este mes deberás equilibrar el “yo” y el “nosotros” en tus relaciones.

Con Urano retrógrado, también replantearás cómo cuidas de ti mientras compartes tu energía con los demás.

Sigue leyendo:

• Horóscopo del dinero para septiembre 2025: ¿será próspero tu signo?

• Horóscopo de Mhoni Vidente para septiembre de 2025

• Mercurio está en Virgo: cómo se refleja en tu signo zodiacal