ICE organiza ferias de empleo para reclutar 10,000 nuevos agentes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pretende sumar más agentes a sus filas, con el objetivo esencial de aumentar la detención y deportación de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Recientemente, la agencia organizó una feria de empleo en las afueras de Dallas, Texas, en un lugar llamado Esports Stadium, para reclutar una parte de los 10,000 nuevos oficiales que espera contratar este año.

“Con honor e integridad, protegeremos al pueblo estadounidense, nuestra patria y nuestros valores. Comienza tu camino hacia una carrera significativa en las fuerzas del orden”, anunció ICE en un mensaje para incentivar a los voluntarios.

De acuerdo con un reporte de Noticias Telemundo, ICE otorgará un bono de $50,000 “a los mejores reclutas”. En la feria de empleo de Texas se presentaron unos 3,000 aspirantes “con la voluntad de servir a la patria” y contribuir a la captura de inmigrantes sin permiso para residir en el país.

ICE ofrece sueldo de $100,000 a sus agentes retirados

Desde mediados de julio, ICE inició una campaña para reclutar a sus agentes retirados. Pero no solo les ofrece regresar al cargo, sino que busca incentivarlos con salarios que alcanzan los $100,000 dólares.

Se trata de la Operation Return to Mission, que consiste en un llamado a los ciudadanos jubilados para unirse al operativo de la agencia federal.

Quienes acepten regresar a las filas de ICE serán recompensados con salarios de hasta $100,000, además de bonos anuales que alcanzan los $50,000.

La iniciativa de la agencia federal forma parte del ‘One Big Beautiful Bill‘, una ley firmada por el presidente Donald Trump, el pasado 4 de julio, con la que destina un presupuesto de $75,000 millones para su expansión y refuerzo.

