Investigan la muerte de una mujer en aparente ataque de perros en Miami Gardens

Una anciana fue hallada sin vida con múltiples mordeduras en un vecindario de Miami Gardens, Florida, la mañana del lunes. Las autoridades buscan al dueño de los animales y mantienen abierta la investigación.

La Policía de Miami Gardens informó que recibió una llamada de emergencia poco después de las 7:30 a. m. de este lunes. El aviso alertaba sobre una mujer inconsciente en la intersección de Northwest 14th Court y Northwest 196th Terrace, un área residencial del norte del condado Miami-Dade.

Al llegar, los oficiales encontraron a la víctima, una anciana cuya identidad aún no ha sido revelada, con múltiples lesiones compatibles con mordeduras de perro.

Equipos de rescate de los bomberos de Miami-Dade acudieron al lugar y, tras evaluar a la mujer, la declararon muerta en la escena. La policía no ha detallado la edad exacta de la víctima ni las circunstancias inmediatas en las que ocurrió el ataque.

Los perros y su dueño, en paradero desconocido

Hasta el momento, las autoridades no han logrado ubicar a los animales involucrados ni a su dueño. Se desconoce el número de perros que participaron en el ataque y si existían reportes previos sobre su comportamiento agresivo.

La investigación continúa abierta mientras agentes trabajan en la recolección de pruebas y entrevistas a residentes de la zona, reseñó Telemundo.

Los ataques de perros han sido motivo de preocupación en varias comunidades del sur de Florida. Casos anteriores han derivado en ordenanzas más estrictas sobre la tenencia de animales y en campañas de concientización sobre la responsabilidad de los dueños.

En esta ocasión, la Policía de Miami Gardens no ha emitido aún información sobre posibles cargos, a la espera de esclarecer las circunstancias del suceso.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero