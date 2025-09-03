Los Ángeles: el tiempo para hoy miércoles 3 de septiembre

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con cielos prácticamente despejados y presencia aislada de nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:28 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:16 h. En total tendremos 13 horas de sol a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 86 grados Fahrenheit (18 y 30ºC).

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

