Mauricio Sulaimán reacciona a inocencia de Munguía tras dopaje

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), afirmó que se hizo justicia luego de que Jaime Munguía fuera declarado inocente del caso de dopaje por metabolitos de testosterona de origen exógeno tras su revancha contra Bruno Surace el pasado mes de mayo.

En declaraciones recogidas por Izquierdazo, Sulaimán se mostró feliz por Munguía y destacó el apoyo que la promotora Zanfer le brindó en este difícil momento al mexicano.

“Muy contento, satisfechos de que se hace justicia con Jaime Munguía. Absolutamente nunca hubo duda de que hubiera hecho trampa, el día de hoy se exonera por completo, es inocente y no hubo doping. Promociones Zanfer creyó en Munguía desde el primer momento”, dijo.

Jaime Munguía es inocente del caso de dopaje ante Bruno Surace. Crédito: Queensberry Promotions/Leigh Dawney | Cortesía

“Se hizo una labor titánica para demostrar su inocencia, se hicieron muchas pruebas diferentes, inclusive bolígrafo, y todo lleva a concluir que no hay falla alguna. Lo normal es que cuando hay un problema se abandona de inmediato el barco, pero no fue el caso. Y realmente estamos muy contentos de que Jaime ya puede seguir su carrera. Muy pronto estará peleando por el título”, concluyó.

El CMB y la British Boxing Board of Control (BBBofC) exoneraron al mexicano de cualquier culpa y, según Fernando Beltrán -promotor de Zanfer y de Jaime Munguía-, los planes son que vuelva al ring en octubre.

“La verdad que me siento muy contento de esta noticia. Me siento contento ahora sí de mi inocencia. Siempre he sido una persona limpia, un atleta limpio”, expresó Munguía.

Recordemos que Munguía dio positivo por metabolitos de testosterona de origen exógeno en las pruebas A y B luego de su victoria por decisión unánime sobre Bruno Surace en Arabia Saudita. Tras cuatro meses de investigaciones, el CMB comprobó que los suplementos contaminados no influyeron en el rendimiento del mexicano y pudo declararse su inocencia.

Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de su primera derrota por nocaut y pudo vengarse de Bruno Surace en la revancha. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 44 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

