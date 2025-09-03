México y EE.UU. reafirman cooperación en seguridad tras reunión entre Sheinbaum y Marco Rubio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, donde acordaron reafirmar su cooperación en materia de seguridad y respeto a la soberanía.

Tras una reunión de más de una hora y media, Marco Rubio se trasladó a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, donde el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente dio lectura a un comunicado conjunto donde se estableció el compromiso con la seguridad entre ambos países.

“Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua”, señala el comunicado leído por Juan Ramón De la Fuente.

Dentro de los objetivos establecidos fue el de trabajar “juntos” para desmantelar a los cárteles del crimen organizado y fortalecer la frontera en común.

“El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales”, señaló.

“Además, colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera. Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas”, se acordó.

Noticia en desarrollo…