Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 3 de septiembre

Según Mhoni Vidente, esta semana Piscis estará guiado por la carta del As de Oros, enfocada en el trabajo y los proyectos profesionales. Septiembre será un mes favorable para tomar decisiones prácticas y avanzar en asuntos importantes sin dramatizar lo que no se puede controlar.

Piscis

Se acercan viajes y encuentros con personas significativas. También será un buen momento para resolver temas de herencias o títulos de propiedad. Los días más propicios para concretar proyectos serán: 1, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 27 y 30, con los colores verde y blanco para atraer abundancia.

En el ámbito de la salud, es importante cuidar hormonas, matriz, próstata y quistes. Se recomienda acudir a revisión médica si es necesario. La influencia del Arcángel Metatrón protegerá de energías negativas y brujerías si se le invoca diariamente, fortaleciendo bienestar físico y espiritual.

En el amor, los signos más compatibles serán Escorpión y Capricornio, con posibilidades de encuentros importantes. Alguien en el trabajo podría mostrar interés; es clave ordenar los sentimientos y no comprometerse si no hay seguridad. También conviene elegir bien las amistades y evitar prestar dinero por envidia.

Septiembre traerá oportunidades de crecimiento, abundancia y desarrollo intelectual. Será ideal para iniciar estudios universitarios o actualizar habilidades. Podrás mejorar tu coche y disfrutar de reuniones familiares, como fiestas en la playa.

Aunque olvidar a alguien importante puede ser difícil, Mhoni Vidente aconseja enfocarse en el amor propio y seguir avanzando hacia metas personales y profesionales. Este mes promete prosperidad, nuevas oportunidades y estabilidad.