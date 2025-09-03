Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 3 de septiembre
Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Piscis para este día
Según Mhoni Vidente, esta semana Piscis estará guiado por la carta del As de Oros, enfocada en el trabajo y los proyectos profesionales. Septiembre será un mes favorable para tomar decisiones prácticas y avanzar en asuntos importantes sin dramatizar lo que no se puede controlar.
Piscis
Se acercan viajes y encuentros con personas significativas. También será un buen momento para resolver temas de herencias o títulos de propiedad. Los días más propicios para concretar proyectos serán: 1, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 27 y 30, con los colores verde y blanco para atraer abundancia.
En el ámbito de la salud, es importante cuidar hormonas, matriz, próstata y quistes. Se recomienda acudir a revisión médica si es necesario. La influencia del Arcángel Metatrón protegerá de energías negativas y brujerías si se le invoca diariamente, fortaleciendo bienestar físico y espiritual.
En el amor, los signos más compatibles serán Escorpión y Capricornio, con posibilidades de encuentros importantes. Alguien en el trabajo podría mostrar interés; es clave ordenar los sentimientos y no comprometerse si no hay seguridad. También conviene elegir bien las amistades y evitar prestar dinero por envidia.
Septiembre traerá oportunidades de crecimiento, abundancia y desarrollo intelectual. Será ideal para iniciar estudios universitarios o actualizar habilidades. Podrás mejorar tu coche y disfrutar de reuniones familiares, como fiestas en la playa.
Aunque olvidar a alguien importante puede ser difícil, Mhoni Vidente aconseja enfocarse en el amor propio y seguir avanzando hacia metas personales y profesionales. Este mes promete prosperidad, nuevas oportunidades y estabilidad.