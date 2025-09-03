Robaron su equipaje y logró recuperarlo gracias a que había escondido un AirTag

En un episodio que parece sacado de una serie policial pero que ocurrió en la vida real, un viajero logró rastrear y recuperar gran parte de su ropa después de que su maleta fuera robada en LAX —y encontró a uno de los sospechosos usando sus prendas.

El protagonista, Daniel Scott, acababa de llegar a Los Ángeles tras un vuelo desde Salt Lake City cuando descubrió que su equipaje no apareció en la cinta. Al revisar el AirTag que había escondido dentro de la maleta, vio que el rastreador se movía fuera del aeropuerto: hacia el área de rideshare y luego más allá.

Cómo funcionó el rastreo y la recuperación

Scott no esperó a que la aerolínea encontrara la maleta: siguió la señal en su teléfono y corrió al sitio donde el AirTag indicaba movimiento. Cuando la ubicación dejó de moverse a cierta distancia, su pareja llamó a la policía aeroportuaria y los agentes acudieron al lugar que marcaba el dispositivo.

Tras iluminar las ventanas de un edificio abandonado, los oficiales encontraron a varias personas y, según el relato, a uno de ellos vistiendo la camisa, los pantalones y los zapatos de Scott. La maleta, por su parte, había sido abierta y destrozada, con la ropa esparcida por distintas estancias; aun así, Scott consiguió recuperar aproximadamente el 90% de sus prendas, aunque la valija quedó inservible.

Este caso es un ejemplo claro de cómo la red “Find My” de Apple, alimentada por millones de dispositivos, convierte a un pequeño Bluetooth en una herramienta muy útil para localizar objetos extraviados o robados. El AirTag no tiene GPS propio: utiliza el crowd-sourced tracking de dispositivos Apple cercanos para actualizar su posición en el mapa, lo que posibilitó que Scott supiera en tiempo real que su maleta se movía fuera del aeropuerto.

Ventajas y límites de utilizar un AirTag

La historia demuestra una ventaja práctica: un AirTag puede darte información precisa sobre la última ubicación conocida de un objeto, algo que a menudo las aerolíneas no pueden ofrecer con la misma rapidez o detalle. Para muchos viajeros, esto se está convirtiendo en una medida de autocuidado: colocar un rastreador oculto en la maleta puede marcar la diferencia entre perder todo y recuperar la mayoría de tus pertenencias.

Pero tampoco es una solución mágica ni una invitación a la confrontación. Las autoridades suelen advertir que no es recomendable que los ciudadanos persigan a los ladrones por su cuenta; la tecnología da pistas, pero la intervención y la seguridad dependen del criterio y recursos de la policía. Además, la utilidad real del AirTag depende de que haya dispositivos Apple cercanos que detecten la señal y la retransmitan, por lo que en zonas muy remotas o sin iPhones alrededor la cobertura puede ser limitada.

Si sueles facturar maletas o llevas objetos valiosos, usar un AirTag dentro del equipaje es una precaución sensata: no evita el robo, pero sí te da una pista en tiempo real que puede ser crucial. Sin embargo es importante que debes conocer las políticas de las aerolíneas y normativas de aviación sobre baterías y dispositivos electrónicos en equipaje facturado para evitar inconvenientes.

Sigue leyendo:

• Recuperar tu equipaje perdido será pan comido con la nueva función de los AirTags

• ¿Es seguro utilizar un AirTag para rastrear a tus hijos en todo momento?

• El AirTag 2 ya tiene posible fecha de lanzamiento y es más pronto de lo que se esperaba