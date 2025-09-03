Rubén Neves usará el número de Diogo Jota en Portugal como homenaje 

La selección de Portugal vivirá una emotiva novedad en sus próximos compromisos. El mediocampista Rubén Neves, actual jugador del Al Hilal, llevará en su camiseta el número 21 como homenaje a su amigo y excompañero Diogo Jota, fallecido en un accidente de tránsito el pasado 3 de julio.

Neves reveló además un tatuaje en su pierna izquierda que lo muestra abrazando a Jota con la camiseta número 21, símbolo de la profunda amistad que los unió desde sus años en el Wolverhampton y la selección portuguesa.

“Yo y toda la selección haremos todo lo posible para mantener a Diogo aquí con nosotros, en nuestro equipo”, declaró Neves durante una ceremonia en la ciudad deportiva de Portugal, en la previa de los partidos clasificatorios al Mundial ante Armenia y Hungría.

Será la primera vez que el combinado luso juegue desde la trágica muerte de Jota y su hermano André Silva, y el gesto de Neves busca mantener vivo el recuerdo de uno de los delanteros más queridos del país.

Homenaje de selección de Portugal a Jota

El acto contó con la presencia de Cristiano Ronaldo, el presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro Luís Montenegro, además de toda la plantilla nacional.

La Federación Portuguesa de Fútbol compartió un emotivo video en el que se ve a Neves mostrando el tatuaje dedicado a su excompañero. Asimismo, la convocatoria fue anunciada como de “23 (+1)” jugadores, en referencia a que el espíritu de Jota sigue acompañando al equipo.

Durante la misma ceremonia también se rindió tributo a Jorge Costa, exinternacional portugués fallecido el mes pasado por un paro cardíaco. Tanto Jota como Costa fueron reconocidos póstumamente como Comendadores de la Orden del Mérito, distinción que recibieron sus familiares.

