Rusia intensifica ataques contra Ucrania y lanza más de 500 drones y 24 misiles

Rusia ha lanzado desde la tarde del martes contra territorio de Ucrania 502 drones y 24 misiles de crucero de distintos tipos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de hoy, miércoles, en un ataque que, según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha tenido entre sus objetivos infraestructuras energéticas ucranianas.

Las defensas ucranianas neutralizaron 430 drones y 21 misiles. Otros 69 drones y 14 de los misiles impactaron en tres localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea. Los restos de drones interceptados cayeron en otras 14 localizaciones.

Ucrania ha visto caer en los últimos meses el porcentaje de interceptaciones de sus defensas aéreas, que en su momento llegaron a neutralizar cerca del cien por cien de los drones y misiles enemigos.

Zelenski ha atribuido este nuevo ataque masivo ruso contra regiones de toda Ucrania a que no se está ejerciendo suficiente presión internacional sobre el Kremlin.

El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó esta semana con la preparación de una nueva campaña de bombardeos contra el sector energético ucraniano en respuesta a los repetidos ataques de Kiev contra refinerías y otras infraestructuras estratégicas rusas.