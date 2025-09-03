Trump acusa que China “conspira” junto a Rusia y Corea del Norte contra EE.UU.

Donald Trump criticó a su homólogo chino, Xi Jinping, por recibir al presidente ruso, Vladimir Putin, y al líder norcoreano, Kim Jong Un, en China en el desfile militar, acusándolos de conspirar contra EE.UU.

“Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”, publicó en su cuenta de Truth, un mensaje dirigido al mandatario chino, en el marco de la visita de los mandatarios mencionados, quienes están participando en un gran desfile militar que se desarrolla para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario estadounidense acusó a China de “no reconocer” el sacrificio de los soldados estadounidenses en su lucha contra Japón en la Segunda Guerra Mundial.

“Muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de la victoria y la gloria de China. ¡Espero que sean honrados y recordados con todo el derecho por su valentía y sacrificio! Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino tengan un gran y duradero día de celebración”, escribió Trump.

El trío de mandatarios está acompañado por el presidente de Irán en el desfile chino, mientras Xi recibe a líderes de países aislados por Occidente debido a la invasión rusa contra Ucrania.

Xi y Putin mantuvieron conversaciones en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte de China.

China y Rusia han estrechado lazos en los últimos años; Pekín se ha esforzado por afirmar su neutralidad en la guerra, pero ha proporcionado a Rusia un salvavidas diplomático y económico.

JUST IN: Chinese President Xi Jinping, Russian President Putin and Kim Jong Un together at China's V-Day parade. pic.twitter.com/qCJ3Ligjjr — BRICS News (@BRICSinfo) September 3, 2025

Kim Jong Un, quien rara vez sale de Corea del Norte, fue visto estrechando la mano de Xi Jinping, según mostraron imágenes del desfile. El primer ministro chino, quien recientemente recibió a Putin en la Cumbre de la OCS en Tianjin, fue visto saludando de nuevo a su homólogo ruso.

“Las relaciones entre China y Rusia han resistido una situación internacional cambiante y han dado ejemplo de lo que deben ser las relaciones entre potencias. Se han caracterizado por una buena vecindad duradera, una coordinación estratégica integral y una cooperación mutuamente beneficiosa!, señaló Xi en la reunión, mantenida en Pekín, recoge la cadena estatal china CCTV.

El particular encuentro sucede dos semanas después de que Trump encabezara una histórica reunión con Putin en Alaska, en una bilateral que no encontró acuerdos para un cese al fuego en Ucrania y luego surgieron planes de una reunión entre las partes implicadas en el conflicto sin que estas realmente se hayan concretado por el momento.

