5 boxeadoras quedan fuera del campeonato mundial por no hacer la prueba de sexo

5 boxeadoras francesas no estarán en el Mundial de Boxeo luego de no presentarse a la nueva prueba de sexo establecida.

El equipo francés declaró con asombro e indignación que sus boxeadoras no pueden competir tras incumplir el plazo para obtener los resultados de las pruebas de Inglaterra.

Las pruebas están prohibidas en estas circunstancias deportivas en Francia por una ley que protege la privacidad de las mujeres.

El Boxeo Mundial anunció su política de pruebas obligatorias el 30 de mayo como respuesta a la controversia del año pasado en París, donde Imane Khelif, de Argelia, y Lin Yu-ting, de Taiwán, ganaron medallas de oro en medio de una campaña para cuestionar su elegibilidad.

Las boxeadoras deben someterse a una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o una prueba de cribado genético equivalente para determinar su sexo al nacer.

World Boxing responsabiliza a Federación de Francia

Las cinco boxeadoras excluidas fueron Romane Moulai, Wassila Lkhadiri, Melissa Bounoua, Sthélyne Grosy y Maëlys Richol.

El nuevo organismo rector del boxeo —que no participó en los Juegos Olímpicos de París y luego fue reconocido provisionalmente por el COI en febrero— sugirió que la federación francesa era responsable del incumplimiento del plazo antes del mundial en Liverpool.

“Es muy decepcionante para los boxeadores que algunas federaciones nacionales no hayan podido completar este proceso a tiempo”, declaró World Boxing el jueves en un comunicado.

“La organización ha dejado claro que las pruebas serán responsabilidad de las federaciones nacionales, ya que son las que tienen los vínculos más estrechos y el mayor acceso a sus boxeadores, y las que mejor pueden gestionar el proceso de pruebas”.

Imane Khelif tampoco competirá en Liverpool después de no conseguir una decisión provisional urgente del Tribunal de Arbitraje Deportivo en su apelación más amplia contra el mandato de pruebas de World Boxing.

