Amazon cierra Freevee y pone fin a su opción de streaming gratuito

Amazon ha dado un paso claro en su estrategia de streaming: la app independiente Freevee, su plataforma gratuita con publicidad, dejó de existir como aplicación separada. Al abrirla ahora, los usuarios son redirigidos a Prime Video, donde Amazon ha integrado todo el catálogo «gratis con anuncios». Es el fin de una app que millones usaban para ver series y películas sin pagar, y el comienzo de una experiencia concentrada dentro del ecosistema principal de la compañía.

Qué ocurre al abrir la app y cómo te redirigen a Prime Video

Hoy, quien intente acceder a la aplicación de Freevee será recibido por un aviso que explica la migración y ofrecerá abrir o descargar Prime Video. En la práctica, la app independiente ha sido retirada como punto de entrada y su contenido se aloja ahora dentro de la interfaz de Prime. Esto significa que, aunque el modelo gratuito con publicidad se mantiene, el acceso pasa a depender de la cuenta de Amazon y de la navegación de Prime Video en lugar de una app dedicada.

Qué cambia para el usuario y para el catálogo

La buena noticia: las películas y series que estaban en Freevee no desaparecen; la mayoría se ha movido a una sección de Prime Video destinada al contenido gratuito con anuncios. No es necesario ser suscriptor Prime para verlos, pero sí será preciso iniciar sesión con una cuenta de Amazon para acceder cómodamente. La contrapartida es que la experiencia de descubrimiento puede empeorar: el contenido gratuito queda mezclado con títulos de pago y promociones, lo que complica encontrar exclusivamente lo que es gratis sin pasar por filtros o menús adicionales.

En dispositivos como Fire TV o algunas smart TV, la transición se ha ido aplicando de forma escalonada: ciertos clientes todavía pueden mostrar el antiguo icono de Freevee durante un tiempo, pero la navegación interna ya redirige a la sección correspondiente dentro de Prime. Además, la reordenación afectó a varios canales FAST (canales en directo gratuitos con anuncios), que han sido reubicados o retirados en función de la nueva estrategia de Amazon.

Por qué Amazon hace esto (y qué significa para el mercado)

La consolidación responde a una lógica empresarial clara: unificar apps reduce costos de mantenimiento, centraliza la audiencia y facilita la venta de publicidad cruzada. Al mover la base de usuarios gratuita dentro de Prime Video, Amazon consigue exponer a esos espectadores a recomendaciones pagadas, notificaciones y ofertas, lo que puede impulsar conversiones a servicios de pago o rentas digitales.

Para el mercado, la maniobra simplifica la propuesta de Amazon frente a competidores de AVOD y FAST como Pluto TV o Tubi, pero también puede tener un efecto negativo en la visibilidad del contenido gratuito. Freevee, como app independiente, era una puerta de entrada directa para usuarios que buscaban exclusivamente entretenimiento sin coste; al integrarse en Prime Video, esa puerta se vuelve menos evidente y algunos usuarios podrían dejar de descubrirlo por el camino.

Desde la perspectiva publicitaria, concentrar inventario en una sola app permite a Amazon ofrecer audiencias más grandes y datos de comportamiento más ricos, dos atractivos que incrementan el valor de su inventario AVOD. Sin embargo, para creadores y distribuidores de contenidos que dependían de la visibilidad propia de Freevee, la integración puede significar reajustes en la forma en que sus títulos se promocionan y monetizan dentro de un catálogo más amplio.

Para millones de usuarios que utilizaron Freevee como su fuente principal de entretenimiento gratuito, el cambio ya es una realidad: la pantalla donde buscar la próxima película sin pagar ahora será la de Prime Video, dentro de una experiencia más integrada y centrada en el ecosistema de Amazon.

