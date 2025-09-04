¿Chat GPT? 2 futbolistas profesionales se despiden de su club con el mismo mensaje

Fabio Silva y Chrisantus Uche, dos futbolistas profesionales, se hicieron virales esta semana luego que dejaron sus respectivos clubes con el mismo mensaje en redes sociales.

Los textos que postearon son exactamente iguales, a pesar de que Silva dejó el Wolverhampton y Uche el Getafe.

Silva dejó al Wolves de la Premier League para llegar al Borussia Dortmund y comenzó su publicación de la siguiente forma:

“Cuando llegué a Wolves lo hice lleno de ambición, sueños y con el deseo de dejar huella. Sé que no estuve a la altura de las expectativas. Pero el fútbol y la vida son más que números o momentos en la cancha.”

Por su parte, Uche dejó el Getafe cinco días después con el mismo mensaje en redes sociales. “Cuando llegué a Getafe lo hice lleno de ambición, sueños y con el deseo de dejar huella. Sé que no estuve a la altura de las expectativas. Pero el fútbol y la vida son más que números o momentos en la cancha.”

Usuarios en redes se burlan de los textos de los futbolistas

Silva continuó: “Durante mi tiempo aquí crecí, aprendí y, sobre todo, descubrí el verdadero significado de la familia. Eso fue lo que me dio Wolves. Desde el primer día, la gente de este club se aseguró de que nunca me faltara apoyo.”

Por su parte, Uche escribió: “Durante mi tiempo aquí crecí, aprendí y, sobre todo, descubrí el verdadero significado de la familia. Eso fue lo que me dio Getafe. Desde el primer día, la gente de este club se aseguró de que nunca me faltara apoyo.”

Los usuarios en redes sociales se comenzaron a burlar y hacer preguntas si habían utilizado inteligencia artificial en sus textos.

Ninguno de los dos borró los comentarios o la publicación por lo que aún se puede ver los mismos textos escritos en sus publicaciones.

Sigue leyendo:

– Monterrey busca delantero de la MLS: Rafael Navarro, Peter Musa o Luis Suárez, los candidatos

– Lionel Messi se despide de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas

– La CDMX tendrá día feriado en la inauguración del Mundial 2026