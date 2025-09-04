Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 4 de septiembre en México y los principales países
Revisa en tiempo real el tipo de cambio del dólar estadounidense en estos países y analiza cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.
El precio del dólar estadounidense este jueves 4 de septiembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.73 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.36 y 18.67 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un precio de 18.73 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.02 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de operaciones. Su valor está este jueves en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar regresa a su línea esperada que es cotizar en verde. Luego de permanecer ayer al alza, hoy su valor es de 505.64 colones por cada dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia estable y cotizó al cierre a 63.05 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 18.73 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.02 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 505.64 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 63.05 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que envías, introduce el valor a enviar y calcula los costos.