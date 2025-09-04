De cuánto es el patrimonio neto de Giorgio Armani y quién heredará su fortuna

El mundo de la moda despide a Giorgio Armani, quien falleció a los 91 años. El Grupo Armani confirmó la noticia con un comunicado en el que lo describió como su creador y fuerza impulsora, destacando su papel fundamental en transformar la industria con una visión minimalista y elegante.

Armani fue pionero en vestir a celebridades y en vincular la moda con el cine. Diseñó vestuarios para más de 200 películas, incluidos clásicos como American Gigolo y Goodfellas. Su apuesta por la estética sobria lo convirtió en referente de la alfombra roja y del lujo moderno.

La fortuna de Giorgio Armani

De acuerdo con Forbes, el patrimonio neto del diseñador ascendía a $12,100 millones de dólares. La base de su riqueza fue el imperio que fundó en 1975 y del cual era único accionista. A lo largo de los años expandió sus negocios hacia hoteles, propiedades, deportes y hasta un club de baloncesto.

El Grupo Armani, conformado por marcas como Emporio Armani y A|X Exchange, reportó ingresos de $2,300 millones de dólares en 2024. Además de la moda, Armani invirtió en hoteles de lujo y bienes raíces. Incluso poseía un yate de 60 metros y era dueño del club Olimpia Milano.

Sin hijos, pero con un plan de sucesión claro

Armani nunca tuvo descendencia, lo que durante años generó dudas sobre el futuro de su empresa. En 2016, estableció estatutos para asegurar la continuidad de su legado. Su idea era que la transición fuese gradual, sin rupturas, y con liderazgo compartido entre familia, colaboradores y una fundación.

Entre los herederos figuran su hermana Rosanna, sus sobrinas Silvana y Roberta, y su sobrino Andrea, quienes ya estaban involucrados en el negocio. A ellos se suma Pantaleo Dell’Orco, mano derecha de Armani durante más de cuatro décadas y responsable de la línea masculina de la firma.

Una fundación creada en 2016 también participará en el control de la compañía. Inspirada en el modelo de Rolex, su propósito es proteger la independencia del grupo y garantizar que el legado del diseñador se mantenga bajo los valores que él mismo dictó.

Una sucesión “orgánica”

En su última entrevista, Armani aseguró que no buscaba una ruptura abrupta, sino una transición natural. El consejo de administración, liderado por Rosanna Armani, será clave en la continuidad. Los estatutos dividen el capital en seis categorías, asegurando un proceso estructurado para la designación de directores y la toma de decisiones.