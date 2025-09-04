Estados Unidos anuncia ayuda financiera y apoyo a Ecuador para enfrentar al narco

El secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves una ayuda de casi 14 millones de dólares a Ecuador para enfrentar la violencia de numerosas bandas narcotraficantes y designó a dos de ellas como organizaciones terroristas.

Rubio calificó a las bandas de “animales salvajes” y aseguró que Estados Unidos ayudará a Ecuador a doblegarlos. “Esta administración lo está afrontando como nunca antes”, afirmó.

Declaró que gobierno de Donald Trump quiere ayudar a los gobiernos socios a organizar ataques violentos contra grupos delictivos, siguiendo la estrategia que el ejército estadounidense utilizó esta semana para llevar a cabo un ataque letal contra un barco en el Caribe.

🇺🇸🤝🇪🇨 EE.UU. declara terroristas a “Los Lobos” y “Los Choneros” tras reunión entre Marco Rubio y Daniel Noboa.



“Esos gobiernos nos ayudarán a encontrar y destruir a esas personas”, dijo en una conferencia de prensa en Ecuador. “Quizá ellos mismos lo hagan y nosotros les ayudaremos a hacerlo”.

Por ello dijo que el Departamento de Estado destinaría $13.7 millones de dólares adicionales para ayudar a combatir el narcotráfico y otros delitos, y que la agencia gastaría 6 millones de dólares en equipos de drones para Ecuador. Los dos países también están negociando los términos de un posible nuevo tratado de extradición.

Además, el funcionario dijo que el Departamento de Estado designaría a dos grupos delictivos que operan en Ecuador, Los Lobos y Los Choneros, como organizaciones terroristas extranjeras, lo que le otorga al gobierno estadounidense un mayor poder para imponer sanciones económicas a las personas que estén vinculadas a ellos. Añadió que es probable que pronto se designen más grupos.

Pese al anuncio, Marco Rubio aseguró en Quito que no cree que en “países amigos” como Ecuador vayan a ser necesarios los ataques militares como el ejecutado esta semana sobre una lancha que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, “porque ellos cooperan”.

En ese mismo sentido, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, Rubio aseguró que “en Venezuela están involucrados” con el tráfico de drogas e insistió en que un gran jurado y la fiscalía en EE.UU. ya encausaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como “un líder del narco”.

