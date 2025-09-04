Hombre de 30 años murió ahogado en el río Delaware al intentar cruzarlo nadando

Un hombre de 30 años, originario de Parsipanny, Nueva Jersey, murió ahogado el martes en el río Delaware, en las inmediaciones del Área Recreativa Nacional Delaware Water Gap, según informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

El centro de comunicaciones de emergencia recibió la alerta alrededor de las 4:10 p.m., tras reportarse un posible ahogamiento en la zona de picnic Kittatinny Point.

Operativo de rescate

En el lugar respondieron guardabosques del NPS, el equipo de buceo, la Policía Estatal de Nueva Jersey y rescatistas del Departamento de Bomberos Voluntarios de Portland.

Las autoridades informaron que el cuerpo fue hallado rápidamente a unos 17 pies de profundidad en el río.

“El hombre estaba nadando con miembros de su familia cerca del área de picnic cuando se cansó al intentar cruzar el río a nado y se hundió”, señaló el NPS en su comunicado.

Recomendaciones de seguridad

El nombre de la víctima aún no ha sido revelado. Tampoco está claro cómo eran las condiciones para nadar en ese momento.

El Servicio de Parques Nacionales reiteró el llamado a los visitantes a usar chalecos salvavidas aprobados por la Guardia Costera de EE. UU., tanto al nadar como al pescar, flotar o navegar en el río Delaware.

Sigue leyendo:

–Viajó de Michigan a Pensilvania para quemar la casa de un hombre que se comunicó con su exnovia

–Asesinato-suicidio en Pensilvania: adolescente mata a tiros a su familia y luego se quita la vida

– Hallan el cadáver de una mujer en contenedor de basura en Pensilvania: acusan a su esposo de asesinato