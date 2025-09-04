Oficial de Houston enfrenta cargos de opresión oficial tras denuncia de acoso sexual

El oficial Ostin Urbina, adscrito al Distrito 7 del Condado Harris, fue detenido y enfrenta dos cargos de opresión oficial tras ser acusado por Anyuly Juárez, una joven barista de Houston.

La víctima aseguró que Urbina, cliente habitual del Starbucks donde trabajaba, usó su autoridad como policía para acosarla, seguirla y ejercer presión psicológica.

Según la denuncia, Urbina accedió a su información personal en bases de datos policiales, le reveló que conocía su dirección y la detuvo en dos ocasiones sin justificación legal.

Patrón de acoso y pruebas del caso

De acuerdo con Juárez, Urbina realizó insinuaciones sexuales, le pidió sus redes sociales y llegó a comentar sobre su edad, generándole temor. La joven declaró que se vio obligada a cambiar sus rutinas para evitarlo.

El testimonio de la denunciante fue respaldado por testigos y por registros internos del Departamento de Policía de Houston (HPD), que confirmaron accesos indebidos a datos personales.

La causa fue presentada por la División de Investigaciones Especiales de HPD y actualmente está en curso en la Corte 185 del Condado Harris.

Urbina fue liberado bajo fianza de $100 dólares por cada cargo.

Mientras tanto, las autoridades evalúan implementar medidas de protección adicionales para Juárez.

El caso ha generado críticas hacia el Precinto 7, donde Urbina prestaba servicio. Diversos sectores cuestionan los mecanismos de control interno y el manejo de denuncias de conducta indebida dentro de los cuerpos policiales.

La defensa de Urbina aún no ha emitido comentarios públicos, mientras que el HPD afirmó que seguirá colaborando con la investigación.

