Pronóstico del clima en San Antonio, Texas para este jueves 4 de septiembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este jueves 4 de septiembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio habrá cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 102 grados Fahrenheit (39ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) al caer la noche. También se espera un viento del suroeste, que alcanzará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1011.7 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:13 h y el atardecer será a las 19:53 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 75 y los 100 grados Fahrenheit (24 y 38ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.