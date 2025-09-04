Residente permanente es detenido frente a su casa: tiene más de 50 años viviendo en EE.UU. 

La detención de Nael Shamma, un palestino de 58 años residente en Michigan, ha encendido la discusión sobre las políticas migratorias en Estados Unidos luego de ser arrestado frente a su casa a pesar de contar con más de medio siglo de vida en el país.

De acuerdo con Newsweek, Shamma se encontraba recibiendo un café del servicio de delivery a las afueras de su casa cuando un vehículo se detuvo y de él descendieron los agentes que ejecutaron la detención. La versión oficial señala que la acción se justificó en función de un historial delictivo que la agencia federal asegura se extiende por más de veinte años.

Un operativo sorpresivo y la explicación de ICE

El arresto ocurrió en cuestión de segundos y en plena luz del día, sin previo aviso a la familia. Según un portavoz de ICE citado por The Detroit News, Shamma acumulaba en su pasado cargos de allanamiento, violencia con armas y agresión agravada. La agencia también sostuvo que él mismo reconoció haber formado parte de los Latin Kings en Chicago durante los años ochenta, y que desde 1989 pesaba sobre él una orden definitiva de expulsión.

Neal realizaba inspecciones migratorias anuales tras un incidente en 2021. Credit: Eric Thayer | AP

Actualmente, permanece bajo custodia en el Centro de Procesamiento de North Lake, en Michigan. Para las autoridades, su historial explica la revocación de su residencia permanente y justifica que deba ser removido del país, pese a sus años de arraigo.

Una vida marcada por la residencia en EE.UU.

Nael Shamma llegó a territorio estadounidense siendo un niño de nueve años. Desde entonces, construyó su vida en Michigan, formó una familia y tuvo cuatro hijos y dos nietos. Pese a obtener una tarjeta de residencia unos años después de su llegada, esta fue cancelada tras cumplir una condena por asalto, lo que lo obligó a someterse a reportes periódicos con ICE desde 2012.

Su esposa recuerda que apenas en mayo cumplió con esa obligación y recibió la confirmación de que “todo estaba bien”.

La historia de Nael se complica aún más por su condición de apátrida: nació en Jerusalén antes de que Israel tomara el control de la ciudad, y en 2012, según su sobrina Sara Haddad, consultada por Newsweek, las autoridades israelíes rechazaron recibirlo cuando se intentó su deportación. Esa particularidad lo deja en un limbo jurídico que, de acuerdo con su familia, agrava aún más la incertidumbre actual.

La voz de la familia

Para los Shamma, el operativo fue un acto de violencia institucional contra un hombre al que describen como trabajador y dedicado. Su esposa y sus hijos sostienen que la acción fue innecesaria, ya que él cumplía puntualmente con las revisiones migratorias que le fueron impuestas tras la revocación de su residencia.

En una petición en línea, la familia lo retrata como un miembro activo de su comunidad, orgulloso de ser parte del país que lo acogió desde la infancia: alguien que paga impuestos, cuida a sus nietos, atiende su hogar y vive rodeado de afecto.

Su sobrina advirtió que enviarlo a su país de origen sería condenarlo a la muerte, mientras otros parientes insisten en que su detención no es solo un caso personal, sino el reflejo de cómo el sistema migratorio puede desgarrar familias de larga trayectoria en Estados Unidos.

Un futuro incierto

El caso de Nael Shamma está ahora en manos de los tribunales de inmigración. La corte deberá determinar si su orden de deportación se ejecuta, o si su estatus de apátrida y su vida construida en Estados Unidos ofrecen una alternativa para que permanezca. Hasta entonces, su historia continúa generando debate sobre los límites de la política migratoria y el trato que reciben residentes permanentes con décadas de arraigo.

