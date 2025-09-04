Usarán antigua prisión de Louisiana como centro de detención de inmigrantes: agregarán 416 camas

El Gobierno de Donald Trump, junto con las autoridades estatales de Louisiana, anunció que una antigua prisión será transformada en un nuevo centro de detención para inmigrantes indocumentados, que además estén acusados de cometer delitos graves.

La instalación, bautizada como ‘Camp 57’, se ubicará dentro de la Penitenciaría Estatal de Louisiana, también conocida como Angola, considerada la cárcel de máxima seguridad más grande del país.

El gobernador republicano Jeff Landry detalló que el nuevo centro tendrá capacidad para más de 400 hombres, de los cuales al menos la mitad será trasladada antes de que finalice septiembre.

Según reseña CNN, la instalación fue adaptada a partir de un edificio en desuso y ahora contará con 416 camas adicionales, destinadas exclusivamente a inmigrantes con antecedentes criminales.

El nombre ‘Camp 57’ hace referencia al número de Landry como gobernador en la historia del estado. Desde el Departamento de Seguridad Nacional subrayaron que no se trata de un centro de detención convencional de ICE, sino de un espacio diseñado para albergar a personas consideradas de “alta peligrosidad”.

Crédito: Gerald Herber | AP

“Si victimizas a alguien, vas a terminar aquí”

La decisión de ubicar el centro en Angola no está exenta de controversias. El sistema penitenciario de Louisiana ha sido señalado en numerosas ocasiones por las duras condiciones que enfrentan los reclusos. En 2021, un juez dictaminó que la prisión brindaba atención médica inadecuada, agrega CNN.

También se denunciaron trabajos forzados en los que los prisioneros eran obligados a cosechar vegetales bajo temperaturas extremas, en terrenos que antes funcionaron como plantación de esclavos.

Estas denuncias influyeron en la elección del lugar. Según Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, la “mala reputación” de la prisión fue “sin dudas” una de las razones que llevaron a las autoridades a seleccionar Angola como sede de Camp 57.

De hecho, explicó que la intención del Gobierno es enviar un mensaje directo: “Si entras a este país y victimizas a alguien… hay consecuencias. Vas a terminar aquí”.

El centro en Louisiana se suma a los intentos de la administración Trump por abrir instalaciones similares en otros estados gobernados por republicanos.

