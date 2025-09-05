Aumenta riesgo de covid-19 en la comunidad

En los últimos días Maricruz L. quien vive en Pacoima se ha sentido mal, con los síntomas usuales de covid-19, pero no ha querido hacerse la prueba y ha preferido quedarse en su casa a descansar.

“Yo creo que sí tengo covid, pero no quiero hacerme la prueba. Voy a dejar unos días sin ir al trabajo hasta recuperarme bien”, comenta.

Patricia Guerrero, residente de Santa Clarita, está segura que hace tres semanas le pegó covid, pero al igual que Maricruz no se quiso hacer el examen para confirmar si era el coronavirus.

“Me dio miedo. Lo que hice fue ponerme mascarilla cada vez que salía y no me la quité hasta que me sentí bien”.

De acuerdo al Departamento de Salud del condado de Los Ángeles, la tendencia en el porcentaje de positividad de covid este verano es similar a la de 2024.

Sin embargo, indican que el aumento de las tasas de casos positivos de covid-19 pueden revelar que el riesgo de infección de covid-19 está aumentando en la comunidad.

“Las hospitalizaciones por covid-19 siguen siendo menores que las observadas el año pasado por estas fechas y en la temporada 2022-23; y en general, la tasa de aumento parece menos pronunciada en comparación con temporadas anteriores”.

Precisaron que desde el inicio de la temporada de virus respiratorios 2024-2025, se han identificado 368 muertes por covid verificadas mediante datos de certificados de defunción.

El doctor Ilan Shapiro recomienda consultar con sus médicos sus miedos sobre las vacunas (Cortesía Dr. Ilan Shapiro) Credit: Cortesía

Causas del rebrote

¿A qué se debe entonces el repunte de covid en pleno verano?

“Generalmente tenemos uno en el verano y otro en el invierno. Esta vez llego mucho más tarde, y estamos viendo más casos, pero no se están atascando los hospitales; pero es muy semejante a lo que hemos visto en los veranos pasados, y ya se viene el invierno y vamos a ver otra escalada”, dijo el médico pediatra Ilan Shapiro, director de educación para la salud y bienestar de las Clínicas Altamed.

¿Que tanto influye para este brote de covid que muchos ya no se quieren vacunar?

“Las personas están más protegidas ahora, pero con la vacuna les va mucho mejor, porque en lugar de faltar al trabajo por una semana, serán menos días. La vacuna nos ayuda a que el covid se pase más rápido y sin complicaciones, no tanto nos evita las complicaciones”, dijo el galeno.

Agregó: “La CDC está planteando que las personas arriba de 65 años, quienes son sedentarios, sufren obesidad o enfermedades crónicas se tienen que vacunar. Y en donde se difiere es que la Academia de Pediatría, Ginecología y otras, coinciden en seguir los lineamientos que teníamos desde antes, quelos mayores de seis meses de edad y las mujeres embarazadas deben vacunarse”.

El doctor Shapiro afirmó que en estos momentos muchos estados están definiendo como obtener la vacuna. “No sabemos si este año va a ver más acceso a la vacuna o no; y si el seguro la pagará o no”.

¿Deben los niños seguir recibiendo la vacuna contra covid?

“Aunque en los niños la tasa de mortalidad es menor, igual se pueden enfermar dd covid. La vacuna es una herramienta más que los padres deben considerar. Sé que hay muchos miedos y mitos sobre la vacuna, y por eso debemos acercarnos a nuestros médicos para tomar la mejor decisión”.

Altos niveles

De acuerdo a los Centros de Prevención y Control de la Enfermedad en Estados Unidos (CDC), California actualmente tiene altos niveles de coronavirus en las aguas negras desde Los Ángeles hasta el área de San Francisco y alrededor del Capitolio Estatal en Sacramento.

Los CDC revelaron que las infecciones por coronavirus pudieran estar incrementándose en 30 estados, incluyendo California. De todas las regiones de Estados Unidos, el oeste presenta los niveles más altos de coronavirus en aguas residuales, seguido del sur.

A fin de limitar la propagación de covid-19, Salud Pública del Condado de Los Ángeles animó a los angelinos a permanecer en la casa si enferman, usar mascarillas en interiores especialmente en espacios congestionados, lavarse las manos con frecuencia y mejorar la ventilación de dentro del hogar.

“Recibir la vacuna contra covid-19 es una de las mejores maneras de reducir el riesgo de enfermedad grave, incluida la hospitalización y la muerte, especialmente para las personas con alto riesgo de padecer una enfermedad grave”, dijeron.

Monitoreo de vacunas

Agregaron que monitorea de manera cercana los últimos avances con relación a las vacunas actualizadas de covid-19 para informar a la comunidad y a los proveedores de salud sobre la disponibilidad y la distribución para quienes más la necesiten.

Junto con el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles respalda las recomendaciones de vacunación publicadas recientemente por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología (ACOG), que aconseja las vacunas contra la COVID-19 para ciertos niños y todas las personas embarazadas y lactantes.

Para abordar el aumento actual de casos de covid-19, Salud Pública apoya las recomendaciones del CDPH de continuar el uso de los suministros restantes no vencidos de las vacunas autorizadas de 2024-2025 en personas de 6 meses o más hasta que la vacuna contra la COVID-19 de 2025-2026 esté ampliamente disponible.

“Las vacunas de 2024-2025 siguen siendo eficaces para ayudar a proteger a las personas de enfermedades graves y pueden ofrecer protección hasta que las próximas vacunas de 2025-2026 estén disponibles”, dijo Salud Pública en un comunicado.

¿Tendremos que pagarlas?

Aún es incierto si este año, las vacunas de covid-19 tendrán un costo.

Se espera que la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) apruebe pronto las vacunas, pero es probable que solo sea cubierta por los seguros para las personas mayores de 65 años, o con condiciones de salud subyacentes.

Actualmente los CDC recomiendan la vacunación a partir de los seis de meses de edad.

Salud Pública del condado de Los Ángeles establece que actualmente, con el aumento de casos de covid-19 en todo el país, persiste la incertidumbre sobre la cobertura del seguro médico para la vacuna actualizada, ya que el el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) aún no se ha reunido.