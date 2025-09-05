¿Deberías comprar el auto que estás arrendando?





Se espera que los aranceles aumenten los precios de los autos nuevos y usados, podrías ahorrar dinero comprando el vehículo que ya te encanta

By Jon Linkov, Benjamin Preston

Cuando finaliza el contrato de arrendamiento del vehículo, conocido como leasing, muchos consumidores simplemente optan por devolverlo y arrendar otro del mismo fabricante.

Con los nuevos aranceles, se espera que encarezcan los autos nuevos y usados, podrías ahorrar una cantidad considerable comprando tu auto en leasing y quedándote con el que ya conduces. Te explicamos cómo hacerlo y los pros y contras de esta decisión.

La mayoría de los contratos de arrendamiento permiten comprar el vehículo que estás usando a un precio preestablecido —conocido como compra o pago del arrendamiento— que se establece al comienzo de la mayoría de los contratos de alquiler. Si los precios de los autos usados suben durante tu arrendamiento, como se espera que ocurra con los nuevos aranceles, esto podría ahorrarte dinero.

Con los precios de autos nuevos superiores a $48,000 y los precios de autos usados de 3 años que superan en promedio a $30,000, y que se espera sigan subiendo— comprar el auto podría resultar más barato que devolverlo y luego arrendar o comprar otro. Hay algunas situaciones en las que esta opción tiene especialmente mucho sentido.

La opción de compra del vehículo arrendado se calculó antes de los nuevos aranceles más altos, y comprarlo resultaría más barato que adquirir el mismo vehículo como usado.

Te gusta el vehículo lo suficiente como para quedártelo, es confiable y lo has mantenido en buen estado . Incluso todavía podría tener parte de la garantía de fábrica restante, lo cual es una ventaja.

Te gusta el auto y has manejado menos millas de las que permite tu contrato, lo que significa que ya pagaste por esas millas no utilizadas.

Te gusta el coche, pero hay un desgarro en la tela del asiento u otro daño cosmético interior o exterior que necesita ser reparado. En lugar de arreglarlos o pagarle al concesionario para que los arregle (como en la mayoría de los contratos de arrendamiento) y luego devolver el auto, podrías comprar el auto y encargarte de los golpes, abolladuras y otras reparaciones cosméticas si lo deseas y cuando lo desees.

Quieres comprar el leasing y luego vender el vehículo para obtener una ganancia, esencialmente vendiéndoselo a un nuevo propietario.

Cómo decidir

Puedes esperar a que la empresa de leasing se comunique contigo para analizar tus opciones unos tres meses antes de que finalice tu contrato. Pero si inicias el proceso y te comunicas con ellos antes de este momento, tendrás más tiempo para realizar tu investigación y poner en orden el papeleo. La información del contacto del arrendador se encuentra en tu contrato original, así como en tus estados de cuenta mensuales digitales o impresos. Sigue estos pasos para comenzar tu proceso de decision:

Revisa tu documentación. Analiza tu contrato de leasing para encontrar el precio de compra. Según TrueCar, un mercado automotriz en línea y socio de CR, casi todos los contratos de leasing tienen una cláusula de compra que permite al consumidor comprar el automóvil. La tasa de depreciación de cada auto se calcula previamente y se incluye en el contrato, por lo que la empresa de leasing no puede cambiar el precio de compra en función de las condiciones actuales del mercado.

Investiga el valor de tu vehículo. Obtén una estimación del valor de tu vehículo a medida que se acerca el final de tu contrato de arrendamiento y compáralo con el valor al final del plazo indicado en tu contrato de arrendamiento. Puedes obtener una estimación de su valor en tan solo unos minutos en sitios web como Carvana y CarMax, por ejemplo, o puedes ir a un mercado en línea como Autotrader o Kelley Blue Book y consultar lo que piden los concesionarios y particulares por tu auto con el mismo año de modelo, millas similares y las mismas opciones.

Haz los cálculos.

Hay una serie de costos que deberás tener en cuenta:

Si no puedes pagar el auto en efectivo, consulta con tu banco o cooperativa de crédito el costo total de un préstamo para un vehículo usado. El arrendador actual también puede ofrecerte una tasa competitiva.

Visita el sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados de tu estado para determinar los costos de registro, incluidos los impuestos a las ventas que deberás pagar.

Consulta con tu compañía de seguros para ver si tu pago cambiará.

Considera cualquier tarifa adicional, como una tarifa de transferencia de título, que se paga para transferirte el título a ti, el nuevo propietario.

Comunícate con el arrendador. Esta última verificación te permitirá confirmar el precio de compra con la empresa de arrendamiento. Asegúrate de preguntar si existen cargos adicionales o, si vas a comprar el vehículo antes de que finalice el arrendamiento, si hay un cargo por cancelación anticipada.

“Asegúrate de comprobar que no te cobrarán una tarifa por disposición”, dice Michael Crossen, técnico automotriz principal del Centro de pruebas de autos de Consumer Reports. “Se trata de una tarifa de unos cientos de dólares que el concesionario debe pagar por limpiar, acondicionar y preparar el vehículo para la venta, algo que no tendrán que hacer si tú compras el contrato de arrendamiento”.

Ten en cuenta que devolver tu auto y comprar o rentar uno nuevo implica sus propios costos. Es probable que los costos de seguro e impuestos sean más altos, e incluso puede costar más registrar el auto nuevo que el auto que compraste después de que terminó el contrato de arrendamiento.

Si decides que tiene sentido comprar el vehículo de leasing y tienes el efectivo o has acordado la financiación, comunícate con la compañía de arrendamiento e infórmales sobre tu plan. Puedes intentar negociar un precio mejor que el que figura en el contrato, pero es poco probable que regateen contigo. Este es el momento en que debes confirmar el precio final, asegurándote de que no te cobrarán tarifas adicionales.

Luego, la compañía de arrendamiento te guiará a través del proceso, incluido dónde enviar el cheque y qué documentación te mandará, además de responder a cualquier pregunta que puedas tener. Todo lo que queda es que actualices tu seguro, registres el automóvil y continúes manejándolo.

Cómpralo y luego véndelo

Si el precio de compra es inferior al valor de mercado, otra opción es comprar tu vehículo y venderlo tú mismo para obtener una ganancia o canjearlo inmediatamente a otro concesionario como pago parcial por un auto diferente. Esta era una práctica común durante la escasez de autos usados de 2021-2023, aunque ahora es menos atractiva. Si lo estás considerando, hay una serie de cosas que debes tener en cuenta.

Primero, si planeas usar el auto arrendado como parte de pago, averigua si el fabricante permite que terceros compren vehículos arrendados. En este caso, el nuevo concesionario pagará directamente el precio de compra en lugar de ti, el arrendatario. Este método te ayuda a reducir el impuesto de ventas que pagas por el auto del arrendamiento (que se paga al registrarlo). En algunos estados, también puede ahorrarte parte del impuesto de ventas del auto nuevo. El valor de la entrega como parte de pago reduce el monto total que pagas, y por lo tanto, el impuesto de ventas es menor.

Según TrueCar, la mayoría de los estados exigen que los compradores paguen el impuesto sobre las ventas cuando la empresa de leasing transfiere la propiedad. Eso puede reducir rápidamente la posible ganancia entre lo que pagaste por comprar el auto y lo que puedes obtener al venderlo.

Si decides vender el auto tú mismo, deberás tener en cuenta otros costos. Es posible que tengas que hacer los pagos de un préstamo mientras esperas a un comprador. También es posible que tengas que negociar y aceptar un precio inferior al que esperabas, lo que reduce tus ganacias. Si manejas el coche mientras esperas a encontrar un comprador, tendrás que registrarlo, asegurarlo, ponerle gasolina y realizarle el mantenimiento, todo ello mientras le haces más millas y, potencialmente, reduces su valor.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.