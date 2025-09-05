EE.UU. lanza mensaje al “cártel que gobierna Venezuela” tras sobrevuelo de dos aviones sobre un buque de guerra

Tras darse a conocer que dos aviones de combate F-16 venezolanos sobrevolaron uno de los buques estadounidenses ubicados en el Caribe, el Departamento de Defensa de EE.UU. emitió un comunicado al respecto.

“Se le recomienda fuertemente al cartel que gobierna Venezuela que no persiga ningún esfuerzo por obstruir, disuadir o interferir en operaciones antinarcóticos y antiterrorismo llevadas a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses”, señala el documento.

Previamente, el Pentágono calificó la acción como una “maniobra altamente provocadora que fue diseñada para interferir con nuestras operaciones en contra del narcoterrorismo”.

El buque USS Jason Dunham, que habría sido el blanco de la maniobra, es un destructor lanzamisiles guiados Aegis y forma parte de la flotilla enviada por Estados Unidos a la región para atacar organizaciones criminales.

Hasta el momento no se ha informado qué acciones tomó el buque Dunham en respuesta al vuelo de los aviones de combate, sin embargo, la maniobra aumenta la tensión en la región.

Fiscales estadounidenses han acusado al presidente de Venezuela de liderar el Cártel de los Soles, una supuesta red conformada por funcionarios venezolanos y militares de alto rango que se benefician del narcotráfico y otros negocios ilícitos.

Ante la movilización estadounidense, Venezuela ya había desplegado tropas en la frontera y llamado al alistamiento de milicianos y venezolanos para enfrentar una hipotética “incursión militar extranjera”.

El sobrevuelo de los dos aviones venezolanos ocurre dos días después de que el presidente Donald Trump diera la orden de destruir una lancha en el Caribe presuntamente cargada de droga y operada por el Tren de Aragua.

Legisladores estadounidenses y analistas consultados por la BBC han cuestionado la legalidad del ataque en el murieron 11 personas que EE.UU. calificó de terroristas.

Sigue leyendo:

– Nicolás Maduro denuncia que 1,200 misiles de EE.UU. “apuntan” a Venezuela.

– Gobierno de Maduro amenaza que luchará si Estados Unidos “pone un pie” en Venezuela.