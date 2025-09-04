El Pentágono informó que aviones de Venezuela volaron cerca de buques de EE.UU.

Dos aviones de combate F-16 de Venezuela armados sobrevolaron un buque de la Marina de Estados Unidos el jueves, informó el Departamento de Defensa en un comunicado publicado en X que describió la acción como una “demostración de fuerza”.

El Departamento de Defensa confirmó que dos aeronaves venezolanas “volaron cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales”.

“Esta acción altamente provocadora tuvo como objetivo interferir con nuestras operaciones antinarcóticos”, dice el comunicado. “Se recomienda encarecidamente al cártel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense”.

Los buques de la Armada de EE. UU. fueron enviados a aguas venezolanas en base a la promesa del presidente Donald Trump de combatir los cárteles de la droga y el narcotráfico, y ante el aumento de la tensión entre Trump y el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El gobierno de Trump ha acusado a Maduro de aliarse con cárteles de la droga para traficar narcóticos a Estados Unidos, y recientemente duplicó a $50 millones de dólares la recompensa que ofrece por su arresto.

El gobierno venezolano ha negado las acusaciones, y Maduro calificó a los buques de guerra como una “amenaza criminal y sangrienta” a principios de esta semana, desplegando drones y buques de guerra para patrullar la costa.

El martes, el ejército de EE.UU. dijo que atacó un barco que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela y afirmó haber matado a 11 personas a bordo a quienes acusó de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua, según dijeron el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

