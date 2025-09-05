Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de septiembre de 2025

PISCIS

Ay, criatura del Señor, tu orgullo siempre será tu cruz, como costal que cargas a cuestas. Te cuesta horrores perdonar y no das un paso si la otra persona no lo da primero. Ya deja ese jueguito del orgullo porque lo único que te trae es soledad y arrugas en la frente. Es momento de enfocarte en lo que sí importa, lo que te deja provecho y no dolores de cabeza.

El amor ahorita no está pintado en tu destino cercano, así que aprovecha el tiempo para quererte, apapacharte y consentirte. Cuando logres ese balance interno, aparecerá la persona correcta, la que llegue no a medias, sino a apostar todo por ti. Cuidado con esos amores del pasado que son como cucarachas: nomás prendes la luz y ahí aparecen, nada más para fregarte la existencia.

Si tienes pareja, no caigas en la monotonía porque esa flojera mata la pasión, y si se aburren, ahí es donde empiezan las infidelidades. Haz algo diferente, sorpréndete y sorprende, porque de no hacerlo el agua se estanca. Atrévete a hacer lo que antes no hiciste y que te valga gorro lo que diga la gente; la vida es corta y el tiempo no está para perderlo en tonterías ni en personas mediocres.

Aprovecha este 5 de septiembre para darle vuelo a la hilacha en tus planes, porque la vida te va a poner oportunidades, pero si te atontas mirando donde no debes, acabarás como el perro de las dos tortas: ni una ni otra. Emprende ese negocio que tanto ronda en tu mente y ya no te detengas por miedo. Que lo que digan los demás no te quite el sueño, porque nadie sabe quién eres ni lo que has vivido más que tú.

ACUARIO

Acuario, aguas con tu dinerito porque no está la cosa como para andarlo tirando en ocurrencias. Enfócate en lo que deja y no en lo que te quita tiempo. Mucho ojo con andar de aventurero con personas que ni conoces, porque podrías terminar no solo con un mal recuerdo, sino también con una infección. Y recuerda: la caricia siempre con precaución, que ahorita ni el agua es segura.

Necesitas un cambio en tu rutina, porque eso de hacer siempre lo mismo te tiene como trompo mareado y alborota tu bipolaridad. Aprende a soltar responsabilidades que no son tuyas, no quieras ser el bombero de medio mundo. En la medida que mandes a volar a la gente pesimista, en esa misma medida tu ánimo va a mejorar y ya no caerás en depresiones tontas.

Cuida tus pies y tu estómago, porque podrías tener retención de líquidos o molestias, tómate tu té verde en la noche como buena receta de abuelita. En estos días podrían darse reencuentros familiares que te recordarán lo importante que son esas raíces.

El amor te podría sorprender de la nada, así, cuando menos lo pienses. Pero si no quieres equivocarte, ponte buzo caperuzo y no te dejes llevar por la emoción del momento. Este septiembre es de decisiones fuertes, así que piénsalo dos veces antes de aventarte al ruedo.

CAPRICORNIO

Capricornio, mi vida, traes una suerte bárbara en juegos de azar, así que si le vas a entrar, que sea con medida, porque tampoco se trata de que te emociones y te quedes sin un peso. Dolores musculares y renales podrían fastidiarte, así que échale más agüita al cuerpo y bájale a la sal.

No le tengas miedo a los cambios, porque sin ellos no hay progreso. Y nunca cambies tu manera de ser para agradar a otros, porque quien te quiera lo hará tal cual eres, con tus mañas y todo. Cuida tu cartera, porque en estos días te puede dar por gastar en cosas innecesarias y luego ahí andas llorando.

En la medida que te metas en chismes, será la misma medida en que te anden poniendo en boca de todos. Manda a freír espárragos a esas personas que solo buscan llenarte el buche de piedras. Es tiempo de cuidar tu autoestima como si fuera oro, no permitas que nadie te baje del pedestal en el que mereces estar.

Si estás soltero o soltera, no te mortifiques, disfruta tu tiempo, porque muy pronto alguien se va a fijar en ti, o puede que descubras que alguien que ya conoces siente más de lo que aparenta. Este 5 de septiembre es ideal para abrir los ojos y reconocer que lo bueno muchas veces está más cerca de lo que imaginas.

SAGITARIO

Ay, Sagitario, es momento de cerrar ciclos, de quitar de tu camino lo que ya no funciona, porque lo viejo solo estorba. Ponte las pilas y verás los cambios. La economía comienza a mejorar, esa rachita mala ya tiene fecha de vencimiento, y lo mejor es que viene entrada de dinero que te sacará del apuro.

Fiestas y borracheras andan rondando, y cuidado, porque podrías terminar entre sábanas con una amistad. En el amor, atrévete a probar cosas nuevas con tu pareja, porque ahí está la clave para que la relación suba de nivel. Y si estás soltero, no le cierres la puerta al amor, porque un reencuentro o un viaje te pondrá en el camino a alguien especial.

No seas tan reservado ni tan tímido, abre la boca y expresa lo que sientes, porque después podría ser demasiado tarde. Sacúdete la rutina y empieza a ver por tu felicidad, que la vida solo hay una y no está para vivirla con miedo.

Este septiembre es para sanar heridas, así que deja de cargar con los errores del pasado. Si tu corazón fue lastimado, no permitas que ese dolor siga manejando tu presente. Ponte abusado, porque estás a días de conocer a alguien que marcará un antes y un después en tu vida amorosa.

ESCORPIO

Escorpio, en estos días las malas caras en el trabajo, con vecinos o hasta en la propia familia te podrían traer de malas, pero no te enganches, mejor canaliza esa energía en lo que sí vale la pena. Ya deja de fingir que todo está bien cuando en realidad por dentro traes un huracán. Si tu relación ya no te llena, no te quedes solo por costumbre o por darle gusto a tu pareja. Acuérdate: nadie vino al mundo a sufrir nomás por compañía.

Tu sexto sentido andará más despierto que nunca y te mostrará quién sí merece estar en tu vida y quién no sirve ni pa’ mandarlo a la tienda. Hazle caso a esa intuición y no permitas que se burlen de tu buena voluntad. Vienen oportunidades de volver a creer en el amor, pero si sigues aferrado al pasado, la vida te va a seguir fregando.

Habrá momentos en que te sientas triste porque personas importantes no están contigo, pero es parte del ciclo. Aprende a soltar, porque cada vez que una puerta se cierra, otra se abre y suele ser mucho mejor. Si tienes pareja, cuidado con discusiones por viejos problemas; mejor siéntate, habla con la verdad y evita guardarte cosas, porque eso solo hace más grande la bola de nieve.

LIBRA

Ay, Libra, en estos días estarás con ganas de planear viajes con amistades, y hasta podrías conocer en persona a alguien con quien ya llevas tiempo hablando en redes. Si tienes pareja, habrá cambios en la rutina, puede que se distancien por trabajo o por la familia, pero nada que no se pueda arreglar con un poco de comunicación y ganas de no dejar apagar la llama.

No tomes decisiones apresuradas, detente, respira y analiza qué es lo mejor para ti, no para complacer a los demás. Si estás soltero, podrías terminar entre sábanas con una amistad, pero no confundas la caricia con amor; disfruta el momento y deja que la gente hable, que mientras no te den pa’l gasto, sus opiniones valen un cacahuate.

Cuidado con mentiras y engaños de compañeros de trabajo o amistades cercanas, porque podrían traerte un problemón. Pon atención a tus proyectos, porque si no te aplicas, otros podrían adelantarse y comerse el pastel. En el amor habrá oportunidades de fajes y coqueteos, pero si quieres que te tomen en serio, date a respetar, porque si no, te van a ver como siempre: disponible pero no indispensable.

VIRGO

Andas en días en los que debes ponerte abusado en lo laboral, porque habrá puertas que se te cierran si no te aplicas. No descuides a tu familia, porque en esta etapa es lo más valioso que tienes; disfrútalos, porque el tiempo no regresa. Un dinerito extra llegará y te ayudará a salir de un apuro o pagar esa deuda que ya te quitaba el sueño.

Ten cuidado con exparejas, porque traen ganas de venganza o rencores guardados. No les des chance ni de réplica, porque podrían enredarte en un pleito sin fin. Estos días podrías sentirte medio bipolar, cansado y sin ánimos, pero recuerda que la vida no siempre es justa, y justo esos golpes te han hecho fuerte. Gracias a lo que has aprendido, no volverás a tropezar con la misma piedra tan fácil.

En estos días se ve un viaje en puerta y pensamientos pesimistas que llegan de noche. No vivas atorado en lo que pudo ser, mejor concéntrate en lo que sí tienes, porque el futuro aún no existe. Cuida tu lengua, porque el estrés podría ponerte de malas y decir cosas que después te pesen. En el tema económico, dos oportunidades de trabajo se visualizan, pero depende de ti elegir bien y aplicarte para que la mejor se consolide.

LEO

Leo, ya traes planes de viaje con fines de placer, pero esos gastos extras te lo van a echar abajo. No insistas en querer cambiar la forma de pensar de los demás, porque cada cabeza es un mundo, y de tanto forzar podrías terminar en pleito con amistades o familiares.

Ten cuidado con lo que cuentas, porque hay muchas envidias alrededor, y a veces tus proyectos no salen como quieres porque ya los salaron con sus malas vibras. Mejor mantén la boca cerrada hasta que las cosas estén amarradas. Se ve la llegada de un nuevo proyecto o invitación a un viaje, aprovéchalo.

Cuida tu salud estomacal y tus pertenencias, porque podrías tener pérdidas de dinero o de objetos. No te hundas en pensamientos pesimistas, porque si te enfocas y luchas por tus sueños, los vas a cumplir. Eso sí: vienen problemas gástricos e insomnio, así que bájale a los excesos.

Ya no busques excusas para no hacer las cosas, apunta al objetivo y camínale, que nadie te detenga porque estás a nada de llegar a la meta. Disfruta cada día como si fuera el último; recuerda que es mejor arrepentirse de lo hecho que quedarse con las ganas. Ojo con lo que comes, porque últimamente le has echado mucho a la piñata y podrías sufrir infecciones.

CÁNCER

Cuidado con esos amores de una noche, porque podrías terminar con más problemas que satisfacciones. Si tienes pareja, vienen tiempos muy buenos; si antes hubo pleitos o la pasión estaba apagada, ahora entrarás en un trance sabrosón donde la relación íntima se pondrá al rojo vivo. Eso sí, si ya una vez confiaste en alguien que te fregó la vida, no cometas el error de volver a abrirle la puerta, porque la historia se repetiría.

Pon más atención a tu alimentación, haz ejercicio, porque la subida de peso se te da con solo ver la comida. Has cambiado mucho tu manera de ver la vida y esa madurez es la que te va a salvar de volver a tropezar con las mismas piedras. El estrés del trabajo o de la escuela te traerá de malas, y además llegarán chismes sobre una amistad que podrían sacarte de onda.

En este mes una persona nueva podría entrar a tu vida, pero aguas, porque traerá más lágrimas que alegrías. Aprende a confiar en tu capacidad para lograr metas y proyectos, porque muchas veces tú solito te saboteas. Esa persona que te mueve el tapete no tiene interés real; es de esos que prenden varios boilers pero ni se meten a bañar. No gastes tu tiempo en ilusiones baratas, que ahorita el horno no está pa’ bollos.

GÉMINIS

Géminis, ya deja de amargarte por quien te fregó en el pasado, porque el karma es puntual y la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar. Tú relájate y observa cómo solito se acomoda todo. Cuida tu humor, porque podrías andar de malas por comentarios o cosas que veas, y si no controlas tu carácter, podrías perder amistades valiosas.

No es momento de gastar en cosas inútiles, porque se vienen gastos más importantes. Disfruta de la vida y deja de estresarte por lo que ya no tiene solución. Si un negocio que estás por cerrar no te da buena espina, hazle caso a tu intuición, porque podrías perder dinero. Saca de tu casa lo que ya no necesitas, porque las cosas viejas solo estorban y cargan malas vibras.

Vienen días excelentes en los que deberás meter toda la carne al asador para cumplir tus metas. El amor a distancia podría presentarse, pero cuida no ilusionarte de más. Estás en una etapa muy perra, pero también muy confusa, sin saber hacia dónde ir. Recuerda que las oportunidades no son eternas, tienen fecha de caducidad, así que avanza sin miedo.

Aprende a decir que no, porque siempre terminas metido en problemas familiares que ni te corresponden. Cambios importantes se avecinan y te van a beneficiar mucho, pero solo si te animas a dar el paso. Aguas con negocios chuecos, porque podrías terminar metido en broncas legales. Tu humor cambiante podría afectar a tu familia, así que bájale dos rayitas al drama.

TAURO

Aprende de una buena vez a no tropezar con la misma piedra. Una persona del alma pasado podría reaparecer o sabrás noticias de ella, pero ya no te claves, que el pasado se quedó atrás. Estás entrando en un ciclo intenso donde varios de tus sueños podrían cumplirse, porque las energías del universo estarán de tu lado.

Cuidado con pensamientos tontos que te quieran robar la paz. Entre tus amistades hay alguien que siente más de lo que aparenta, y pronto buscará acercarse. No lo rechaces de entrada, porque ahí podría estar la oportunidad que tanto esperas. Eres de carácter fuerte y siempre dices las cosas de frente, sin miedo al qué dirán, por eso muchos te temen. Y quien se mete contigo, tarde o temprano lo paga, ya sea con el karma o directamente contigo.

En el amor habrá cambios inesperados, así que no te confíes. En el trabajo viene estabilidad, pero también noticias que se concretarán entre octubre y diciembre. Los movimientos lunares estarán a tu favor, así que aprovéchalos para iniciar nuevos planes. Aguas con esas amistades falsas que aplauden tus caídas, porque más cerca de lo que crees podrían estar metiéndote el pie.

ARIES

Mucho cuidado con un amor de tierras lejanas que llegará con intenciones de fregarte la existencia. Y ojo, porque también alguien del pasado podría aparecer de nuevo, y si no eres inteligente, podría colarse en tu vida como quien no quiere la cosa. Este septiembre es de grandes cambios, sobre todo laborales, y tendrás oportunidades que traerán beneficios, pero necesitas creer más en ti.

Aprende a decir que no y no pongas las manos al fuego por nadie, porque siempre terminas arrepentido. Aprovecha estos días libres para estar en familia, para recargar energía y recordar lo importante que son los tuyos. No es tiempo de chismes ni de andar de metiche en problemas ajenos; mejor concéntrate en lo que siempre has querido lograr.

Cree en ti, en tu fuerza y en tu capacidad, porque muchas veces tú mismo te pones el pie. Este 5 de septiembre la vida te pondrá pruebas para que aprendas a priorizarte antes que querer resolverle la vida a otros. Ya no caigas en provocaciones, controla tu carácter de armas tomar, porque aunque explotas rápido, también te arrepientes rápido. Y la vida no siempre te da chance de corregir los errores.