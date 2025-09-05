ICE detuvo a cientos en redada en fábrica de Hyundai en Georgia

Al menos 450 personas fueron detenidas en un mega operativo liderado por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una planta de Hyundai en Georgia.

Entre los detenidos han decenas de latinos, pero también personas originarias de Corea del Sur, lo que desató una queja formal del gobierno de ese país a la administración del presidente Donald Trump.

“Las actividades económicas de nuestras empresas que invierten en Estados Unidos y los derechos e intereses de nuestros ciudadanos no deben ser violados injustamente”, declaró Lee Jae-woong, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del aliado clave de Estados Unidos, indicó la agencia de noticias Yonhap.

El operativo fue realizado el por ICE el jueves en la tarde, además de oficiales Investigaciones de Seguridad Nacional y otras agencias como la DEA, ATF, entre otras.

“La @ATFAtlanta se unió a HSI, FBI, DEA, ICE, GSP y otras agencias en un importante operativo migratorio en la megaplanta de baterías Hyundai en el condado de Bryan, Georgia”, confirmó la ATF en X. “Esto resultó en la detención de aproximadamente 450 inmigrantes indocumentados, lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad comunitaria”.

Esta fábrica de autos de Hyundai se encuentra en Georgia, a unas 25 millas de la ciudad de Savannah. Credit: Rafael Cores | Impremedia

El gobierno del presidente Trump intensificó las acciones contra indocumentados, lo cual incluye investigaciones a empresas bajo sospecha de no aplicar las leyes sobre contratación de personas con autorización de empleo.

Las autoridades de la fábrica informaron que cooperan con las acciones federales, pero no ofrecieron en un comunicado más detalles de la situación.

En una postura oficial, ICE dijo que la operación se centra en “rendición de cuentas”, sin exponer detalles de personas detenidas.

Varios videos en redes sociales mostraron las acciones de la agencia migratoria y otras a nivel federal, donde se puede ver a personas esposadas y separadas por grupos.

