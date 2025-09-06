Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 6 de septiembre de 2025

Este sábado 6 de septiembre habrá tres carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

Tras perder en la revancha con Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, Óscar Valdez volverá a México para enfrentar a Ricky Medina en el evento estelar de una tarjeta que se realizará en el Domo Binacional de su ciudad natal de Nogales, Sonora.

El excampeón mundial busca volver a la senda del triunfo para intentar conseguir nuevamente una oportunidad por el título y también para demostrar que todavía le queda mucha carrera por delante.

En cambio, el mexicano Eduardo ‘Sugar’ Núñez defenderá por primera vez el título de peso superpluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) contra el puertorriqueño Christopher ‘Pitufo’ Díaz-Vélez en Sinaloa.

Sugar Núñez llega como el gran favorito para este duelo debido a su poder, pero Díaz-Vélez es un oponente con más experiencia en peleas de alto nivel y podría plantearle un desafío inesperado al mexicano.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

México

Óscar Valdez vs. Ricky Medina. Categoría: peso superpluma, pelea a 10 rounds. – Lugar : Nogales, Sonora.

Categoría: peso superpluma, pelea a 10 rounds. : Nogales, Sonora. Israel Ramirez vs. J. Amaro. – Lugar : Nogales, Sonora.

: Nogales, Sonora. R. Gonzalez vs. L. Quintana. – Lugar : Nogales, Sonora.

: Nogales, Sonora. Ángel Cruz vs. Carlos Vargas. – Lugar: Nogales, Sonora.

Eduardo Núñez vs. Christopher Díaz-Vélez. Categoría: por el título de peso superpluma de la FIB de Núñez, pelea a 12 rounds. – Lugar: Los Mochis, Sinaloa.

Inglaterra

Pat McCormack vs. Miguel Parra. Categoría: peso welter, pelea a 10 rounds. – Lugar: Houghton-le-Spring.

Categoría: peso welter, pelea a 10 rounds. Houghton-le-Spring. Sandy Ryan vs. Jade Grierson. Categoría: peso welter femenino, pelea a 10 rounds. – Lugar: Houghton-le-Spring.

Categoría: peso welter femenino, pelea a 10 rounds. Houghton-le-Spring. Mark Dickinson vs. Troy Williamson. Categoría: peso supermediano, pelea a 10 rounds. – Lugar: Houghton-le-Spring.

Categoría: peso supermediano, pelea a 10 rounds. Houghton-le-Spring. Cameron Vuong vs. TBA. Categoría: peso ligero, pelea a 8 rounds. – Lugar: Houghton-le-Spring.

Categoría: peso ligero, pelea a 8 rounds. Houghton-le-Spring. Tiah Mai Ayton vs. Lydie Bialic. Categoría: peso gallo, pelea a 6 rounds. – Lugar: Houghton-le-Spring.

Categoría: peso gallo, pelea a 6 rounds. Houghton-le-Spring. Leo Atang vs. Cristian Uwaka. Categoría: peso pesado, pelea a 4 rounds. – Lugar: Houghton-le-Spring.

Categoría: peso pesado, pelea a 4 rounds. Houghton-le-Spring. Bradley Casey vs. TBA. Categoría: peso crucero, pelea a 4 rounds. – Lugar: Houghton-le-Spring.

