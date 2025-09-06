Grupo criminal engañaba a mujeres embarazadas en Ciudad Juárez para vender a sus bebés en EE.UU.

Una red de tráfico de bebés presuntamente operada por el grupo criminal La Línea, un brazo armado del Cártel de Juárez, fue desmantelada parcialmente tras la detención de una de sus principales operadoras, quien habría reclutado y engañado a mujeres embarazadas para vender a sus hijos a compradores en Estados Unidos.

La implicada, identificada como Martha Alicia “N”, alias “La Diabla”, fue arrestada en Ciudad Juárez donde, de acuerdo con información revelada por el periodista Luis Chaparro en su programa Pie de Nota, encabezaba una célula dedicada al tráfico de recién nacidos. Según los reportes, los bebés eran vendidos por hasta 250,000 pesos a parejas homosexuales estadounidenses, quienes eran citadas en territorio mexicano para evitar riesgos en el cruce fronterizo.

La operación fue descubierta gracias a la colaboración de una agencia de investigación en Texas, que compartió evidencia sobre las prácticas delictivas con autoridades mexicanas. Los bebés eran presuntamente entregados en Ciudad Juárez a los compradores, quienes posteriormente los llevaban a Estados Unidos.

Desaparición de las madres

El periodista detalló que las mujeres eran contactadas bajo engaños y llevadas a domicilios particulares donde, en lugar de realizar las supuestas actividades delictivas para las que eran reclutadas, como venta de drogas, empaquetadoras, lavadoras de dinero o de halconeo dentro del grupo criminal, eran sometidas a cesáreas ilegales sin condiciones sanitarias mínimas.

Chaparro afirmó que, tras extraer a los bebés, muchas de las mujeres morían a consecuencia de los procedimientos rudimentarios y luego eran enterradas clandestinamente en el mismo lugar donde les fue practicada la cirugía. El reportero compartió imágenes sensibles proporcionadas por los investigadores, donde se observan restos humanos con signos de intervenciones quirúrgicas improvisadas.

Operación desde prisión

“La Diabla” habría recibido instrucciones desde el interior del penal de Ciudad Juárez, donde se encuentran recluidos su esposo e hijo, identificados como líderes de la red. Pese a su detención, se presume que la operación continúa activa bajo órdenes emitidas desde el penal, señala el sitio Infobae.

De acuerdo con la investigación, esta red habría surgido en los últimos meses como una nueva forma de financiamiento criminal, luego de que las autoridades federales lograran disminuir las operaciones de secuestro en la región.

