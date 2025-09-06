Trump ordenó desmantelar una carpa de protesta montada desde hace décadas frente a la Casa Blanca

Una carpa montada desde hace décadas frente a la Casa Blanca en protesta a las armas nucleares será retirada próximamente por orden del presidente Donald Trump.

Durante un encuentro del mandatario de la nación con representantes de los medios informativos en Washington, un reportero lo cuestionó acerca de la carpa que representa a la Vigilia por La Paz, la cual se encuentra en el parque Lafayette.

Aunque durante su primer mandato al frente del gobierno el republicano consintió la permanecía de la pequeña casa de campaña alusiva al desarme nuclear y a la paz mundial, afirmó desconocer su existencia, pero pidió desmontarla de inmediato.

“No lo sabía. Quítenla. Quítenla hoy mismo”, expresó dejando en claro no ser tolerante con ese tipo de manifestaciones de protesta.

La historia de la Vigilia por La Paz se remonta a 1981, cuando activista William Thomas Hallenback Jr. decidió expresar de manera independiente su rechazo hacia las armas nucleares exigiendo su desarme como la vía más adecuada para garantizar la vida en el planeta.

En ese momento, el neoyorquino que se había desempeñado como camionero, joyero y hasta carpintero, montó una pequeña carpa desde cuyo interior inició una protesta sin imaginar que su acción se prolongaría durante décadas.

A Donald Trump es partidario de desmontar cualquier tipo de campamento montado en las ciudades. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

La acción de William Thomas inspiró a otros estadounidenses para respaldar el planteamiento de renunciar a las armas nucleares utilizadas para amedrentar a otras naciones inmersas en conflictos políticos, territoriales e incluso de carácter religioso.

Aunque el activista que inició la protesta más larga en la historia estadounidense murió en 2009, a lo largo de estos años otras personas han mantenido vivo el movimiento que le costó ser arrestado en 16 ocasiones bajo acusaciones de acampar ilegalmente y alterar el orden.

La importancia de la Vigilia por la Paz es que inspiró a la delegada Eleanor Holmes Norton a presentar la Ley de Desarme Nuclear y Conversión Económica al Congreso, en 1994.

A través de dicha legislación se le exige al gobierno desmantelar su armamento nuclear, esto una vez que todas las demás naciones poseedoras de armas nucleares hagan lo mismo, lo cual cada vez resulta más complicado de lograr.

