Hollow Knight: Silksong rompe Internet tras su estreno y bate récords de ventas

Hollow Knight: Silksong ha sido, sin lugar a dudas, uno de los lanzamientos de videojuegos más caóticos —y a la vez impactantes— de la era reciente. Apenas minutos después de que el esperado título indie estuvo disponible, los servidores de Xbox, Sony, Steam e incluso Nintendo colapsaron por la avalancha masiva de jugadores deseando jugarlo.

Lo que parecía una secuela tranquila de un juego de culto se convirtió instantáneamente en un fenómeno global, pulverizando récords de ventas y de usuarios conectados de manera simultánea.

Silksong: Cuando “Indie” significa Monstruoso

Poca gente imaginó que Silksong, desarrollado por el pequeño estudio australiano Team Cherry, lograría lo que normalmente asociamos con estrenos de superproducciones AAA: romper la infraestructura de gigantes como Steam y PlayStation solo por la cantidad de personas intentando jugar. Para tener contexto, minutos después de su liberación mundial, tanto la tienda de Steam como la de PlayStation, Xbox y la eShop de Nintendo presentaban errores, impedían nuevas compras o simplemente no cargaban las páginas del juego. Usuarios alrededor del mundo llenaron redes sociales de quejas y memes documentando la caída global.

Muchos reportaron que ni siquiera podían agregar el juego al carrito; otros se quejaron porque no había preventa, lo que saturó aún más la infraestructura. Según la BBC, los problemas en Steam duraron más de dos horas y páginas como Downdetector llegaron a registrar miles de reportes por minuto. Incluso se llegó a bromear con la idea de que Silksong no solo “colapsó el internet”, sino que su llegada fue tan disruptiva que ni los titanes del gaming estaban preparados.

Récords de ventas y jugadores: cifras para la historia

El impacto brutal de Silksong se traduce también en estadísticas históricas. En menos de 30 minutos desde su lanzamiento alcanzó los 100,000 jugadores simultáneos solo en Steam, una cifra que pronto se multiplicó, llegando a superar los 535,000 usuarios conectados en un pico la misma semana. Algunos reportes señalan que el récord podría llegar incluso a los 600,000, considerando los incrementos durante el fin de semana.

A nivel de ventas, aún no existen datos oficiales cerrados, pero todos los indicadores apuntan a números impresionantes. El juego se mantuvo en el puesto número uno de los top sellers de Steam y Nintendo eShop durante los primeros días, solo siendo superado en PlayStation por uno de los títulos más vendidos de la temporada. Además, buena parte de las copias jugadas en Xbox provienen de Game Pass, lo que suma aún más usuarios activos en simultáneo y hace que el conteo sea conservador.

Aunque el estudio no ha publicado cifras exactas de ventas de Silksong al momento de esta nota, los expertos coinciden que hablamos de millones de copias en su primera semana, considerando que el predecesor vendió más de 15 millones desde 2017. El hype era tal que antes del lanzamiento, el juego tenía casi 5 millones de listas de deseos en Steam, superando a cualquier otro indie en la plataforma.

Un indie que cambió las reglas y el mercado

Lo más sorprendente es cómo Silksong se consolida como uno de los juegos independientes más exitosos de los últimos años, e incluso de la historia. Lo que arrancó como un DLC y terminó convertido en una expansión masiva, es ahora referencia de lo que es posible cuando una comunidad apoya un desarrollo y se genera expectativa no solo por el marketing, sino por la calidad y la pasión del estudio.

No solo es un triunfo comercial, sino también de diseño. A nivel técnico, Silksong entrega un mundo mucho más grande, combates más intensos y un personaje central —Hornet— con mecánicas frescas. Todo esto, a un precio sustancialmente menor que los lanzamientos AAA y con el toque artesanal de Team Cherry. No es de extrañar que medios como The New York Times o BBC lo cataloguen ya como hito cultural y fenómeno de masas, situando a Silksong al mismo nivel de otros hits indie como Undertale o Stardew Valley.

Hollow Knight: Silksong ha reescrito los libros de historia de la industria, demostrando que el fenómeno indie puede ser tan, o más, impactante que cualquier otra gran producción. Y si las cifras actuales marcan una tendencia, este es solo el principio de la leyenda.

