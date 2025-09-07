Michelle Renaud y Matías Novoa esperan su segundo bebé en común

La actriz mexicana Michelle Renaud volvió a sorprender a sus seguidores con una noticia llena de alegría: ¡está embarazada de nuevo! Tras dar la bienvenida a su primer hijo en común con el actor chileno Matías Novoa en junio del año pasado —el pequeño Milo—, la pareja confirmó que muy pronto agrandarán su familia con la llegada de un nuevo bebé.

A través de un encantador carrusel de fotos publicado en sus redes sociales, Michelle presumió su baby bump mientras disfrutaba de unas vacaciones de verano por Europa junto a sus hijos.

Las imágenes reflejan no solo su avanzado embarazo, sino también la felicidad y serenidad con la que vive esta nueva etapa.

“Los sueños se cumplen. Nada más hermoso en este mundo que ser mamá, y con un hombre hermoso, más”, escribió la actriz de 36 años en sus historias de Instagram, expresando con emoción lo que significa para ella volver a ser madre.

¡Será mamá de tres!

En pocos meses, Michelle se convertirá en mamá de tres: Marcelo, su primogénito de 8 años, fruto de su matrimonio con Josué Alvarado; Milo, su hijo con Matías Novoa; y el bebé que está por llegar.

Por su parte, para Matías Novoa, este también será su tercer hijo, ya que es padre de Axel, un adolescente de 14 años, producto de su relación anterior con la actriz María José Magán.

La pareja, que actualmente reside en España —donde crían juntos a sus hijos—, aún no ha revelado la fecha estimada del nacimiento ni el sexo del bebé.

Sin embargo, los fans no han tardado en especular: muchos creen que podría tratarse de una niña, lo que sería una dulce novedad en un hogar hasta ahora poblado solo por niños.

