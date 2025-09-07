No hay sobrevivientes tras accidente de helicóptero cerca de aeropuerto en Minnesota
El helicóptero, identificado como un Robinson R66, se incendió tras el impacto. No se reportaron heridos en tierra
Un helicóptero Robinson R66 se estrelló el sábado por la tarde cerca del aeropuerto Airlake, en Lakeville, Minnesota, y se incendió tras el impacto. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes, aunque aún no se ha determinado cuántas personas viajaban a bordo.
El Departamento de Policía de Lakeville informó que los equipos de emergencia encontraron la aeronave siniestrada alrededor de las 2:45 p.m. en un área ubicada al oeste del aeropuerto Airlake, en una zona sin viviendas ni comercios.
Sin sobrevivientes confirmados
Aunque las autoridades no han precisado el número de pasajeros, confirmaron que no había sobrevivientes. El modelo Robinson R66 tiene capacidad para un piloto y hasta cuatro pasajeros.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan las causas del accidente.
La NTSB indicó que el helicóptero se estrelló en circunstancias desconocidas y que un investigador viajará a Minnesota para examinar la aeronave y documentar la escena. Posteriormente, el helicóptero será trasladado a una instalación para una revisión detallada.
Lakeville se encuentra a unas 20 millas al sur de Minneapolis y a 25 millas al sur de St. Paul.
