Óscar Valdez derrota a Medina en su regreso a México
Óscar Valdez se lesionó, pero pudo derrotar a Medina en su ciudad natal para nuevamente ponerse en camino a para recibir una oportunidad por el título
Óscar Valdez, excampeón mundial en dos divisiones, regresó a la senda del triunfo al derrotar por decisión unánime a Ricky Medina el sábado por la noche en el Domo Binacional en su ciudad natal Nogales, Sonora, México.
El mexicano comenzó conectando fuerte a Medina, pero se lesionó el hombro en el primer asalto. Esto le impidió mantener el ritmo al inicio y con frecuencia fue puesto contra las cuerdas. En los rounds intermedios Valdez comenzó a combinar golpes de poder arriba y al cuerpo.
Óscar Valdez logró mantener el ritmo hasta el final del enfrentamiento y los jueces lo vieron superar en las tarjetas por decisión unánime (97-93, 100-90 y 98-92) al estadounidense.
En la entrevista sobre el ring tras su victoria sobre Ricky Medina, Valdez lamentó no haber podido dar una mejor actuación al público presente en su ciudad natal y reiteró que quiere volver a ser campeón mundial.
“Sé que hoy no fue mi mejor espectáculo, pero prometo regresar a casa y darles una gran pelea. No me gusta dar excusas, pero me lastimé el hombro en el primer asalto y eso me impidió hacer lo que quería. Pero gracias a Dios pasamos esta pelea. Quiero volver a ser campeón mundial. Quiero regresar a casa con ese título”, dijo.
Con este importante triunfo, el mexicano deja atrás la dura derrota por nocaut que sufrió a manos de su compatriota Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete en la revancha realizada diciembre de 2024 y otra vez se pone en el camino para recibir una nueva oportunidad por el título.
Óscar Valdez, de 34 años, se recuperó del nocaut que le propinó el Vaquero Navarrete y ahora quiere volver a ser campeón mundial. El mexicano cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y tres reveses (todas en peleas por el título).
Por su parte, Ricky Medina, 24 años, en sus últimas cuatro peleas ha perdido dos y ganado solo una. El estadounidense tiene marca de 16 triunfos (9 por la vía rápida) y cuatro derrotas en su carrera profesional.
Sigue leyendo:
· Óscar Valdez volverá a su tierra para enfrentar a Ricky Medina
· Óscar Valdez descarta el retiro tras sufrir nocaut ante el Vaquero Navarrete
· “Vaquero” Navarrete noquea a Óscar Valdez con un gancho al hígado