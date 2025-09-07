Roblox lanza nuevo sistema de verificación de edad para proteger a los niños

Roblox, la popular plataforma de juegos en línea que conecta a millones de jugadores en todo el mundo, está implementando una revolucionaria herramienta para verificar la edad de sus usuarios. Esta innovación busca garantizar una experiencia más segura para los menores, un tema que ha sido centro de críticas y hasta demandas legales por los riesgos asociados con la interacción entre adultos y niños en el entorno virtual.

La clave de este nuevo sistema es que va mucho más allá de simplemente confiar en lo que un usuario ingresa como su fecha de nacimiento al crear una cuenta.

¿Cómo funciona el sistema de reconocimiento de edad de Roblox?

Esta nueva herramienta utiliza una combinación sofisticada de tecnologías para estimar y verificar la edad de los usuarios con mayor precisión. Primero, los usuarios deben tomar una selfie que será analizada por una inteligencia artificial especializada en estimar la edad mediante el reconocimiento facial. Esta tecnología examina las características faciales y clasifica a los jugadores en grupos de edad: menores de 13 años, de 13 a 17 años y mayores de 18 años. Esta clasificación determina qué características y contenidos se pueden activar o restringir.

Pero no se queda solo en la selfie. Roblox complementa esta estimación con una verificación de edad usando documentos oficiales, tales como licencias de conducir, pasaportes o tarjetas de identidad emitidas por gobiernos. Además, para los jugadores que son menores de edad, el sistema requiere el consentimiento verificado de los padres o tutores. Todo este proceso busca ofrecer un método mucho más confiable que el simple ingreso manual de una fecha de nacimiento, que a menudo puede ser falseada.

Para hacer esto accesible, el proceso de verificación está integrado en la configuración de la cuenta de Roblox. El usuario escanea un código QR con su dispositivo móvil para comenzar el flujo de verificación, que incluye capturar imágenes de su identificación y una selfie para confirmación facial. En cuestión de minutos, el sistema devuelve un resultado que puede ser aprobado o rechazado, determinando así el acceso a ciertas funciones y contenido dentro de la plataforma.

¿Por qué es tan importante esta herramienta para Roblox y sus usuarios?

El objetivo principal de esta nueva tecnología es proteger a los niños y adolescentes de los riesgos de comunicación inapropiada con adultos en línea, un problema que había afectado la reputación de Roblox. Conforme los usuarios de distintas edades acceden a la plataforma, es crucial que se les otorgue acceso solo a contenido y funcionalidades adecuadas para su grupo etario.

Este sistema ayudará a limitar las interacciones entre adultos y menores a menos que haya una relación verificada en la vida real, algo comprobado mediante conexiones confiables. Por ejemplo, los adolescentes entre 13 y 17 años que confirmen su edad pueden agregar a otros usuarios como “Conexiones Confiables” solo si se conocen fuera de la plataforma, lo que reduce significativamente la posibilidad de que se produzcan encuentros indeseados o abusos.

Además, esta medida responde a regulaciones cada vez más estrictas en diversos países sobre la necesidad de verificar la edad para proteger a menores en servicios digitales. Con esta implementación, Roblox no solo mejora la seguridad de sus usuarios, sino que también busca marcar un estándar para otras plataformas de redes sociales y juegos online que enfrentan retos similares.

La nueva herramienta de reconocimiento y verificación de edad de Roblox representa un salto significativo hacia un entorno de juego y comunicación más seguro, en el que la protección de menores es una prioridad clara y respaldada por tecnología avanzada. Esta innovación no solo protege a los jugadores más jóvenes, sino que también brinda tranquilidad a padres y tutores preocupados por la seguridad digital de sus hijos.

