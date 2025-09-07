Trump lanza “última advertencia” a Hamás para alcanzar acuerdo y liberar a rehenes

Donald Trump lanzó una “última advertencia” a Hamas, afirmando que el grupo militante palestino debe aceptar un acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza.

“Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte. Le he advertido sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia”, dijo Trump en redes sociales, sin dar más detalles.

“Todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa. ¡Todo el mundo quiere que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

En un comunicado publicado poco después, Hamás dijo que estaba dispuesto a “sentarse inmediatamente a la mesa de negociaciones” tras lo que describió como “algunas ideas del lado estadounidense encaminadas a alcanzar un acuerdo de alto el fuego”.

La publicación de Trump tiene lugar momentos después de conocerse que el enviado especial EE.UU. en Oriente Medio, Steve Witkoff, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamás para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes de Gaza y sobre un alto el fuego a través de un activista por la paz israelí, según el portal Axios.

Ya a principios de marzo, Trump lanzó un ultimátum similar a Hamás, exigiendo que liberara de inmediato a todos los rehenes restantes y que entregara los cuerpos de los rehenes muertos, diciendo que, de lo contrario, “se acabó para ustedes”.

El grupo de campaña israelí Hostages and Missing Families Forum celebró la última intervención del presidente estadounidense como un “verdadero avance”.

Los militantes de Hamás capturaron 251 rehenes durante el ataque masivo del 7 de octubre de 2023 contra Israel, y se cree que 47 todavía están en Gaza.

El ejército israelí afirma que 25 de ellos han muerto. Israel exige la devolución de sus restos.

