Carlo Ancelotti perfila a Brasil rumbo al Mundial 2026 y define su receta para ganar

Carlo Ancelotti ya está preparando a Brasil para el Mundial 2026 y tiene en la vista un grupo de 70 futbolistas.

“Estamos evaluando unos 70 jugadores y en todos analizamos tanto el nivel físico como el táctico para intentar montar para el Mundial el equipo más competitivo posible”, dijo el técnico italiano.

Brasil está clasificada a la Copa del Mundo, pero cerrará la fecha eliminatoria contra Bolivia en El Alto. Los bolivianos se juegan el pase al repechaje y necesitan ganarle a los brasileños.

El entrenador de Brasil destacó cuál es la base de algunos jugadores importantes en el esquema que usa en la pentacampeona.

Marquinhos, capitán del PSG, es uno de los mejores defensas del mundo por su experiencia, inteligencia, carácter y personalidad, y lo calificó como una “pieza muy importante para el equipo”.

De Casemiro, que no podrá jugar contra Bolivia por sanción, dijo que se trata de un jugador “insustituible”.

Además puso en alto a Estevao, joven delantero del Chelsea, que puede mejorar y progresar para convertirse en un jugador importante para Brasil en el futuro.

El entrenador le dejó un mensaje de cariño a Rodrygo, quien lo ve importante en la selección, a pesar de no haberlo convocado para esta doble fecha de Eliminatorias.

“Obviamente la memoria cuenta. Conozco muy bien a Rodrygo y sé que puede aportarle mucho al equipo.

Ancelotti destaca la actitud de Brasil

El entrenador italiano dijo que lo que más le ha gustado en los tres partidos en que ha sido seleccionador de Brasil hasta ahora es precisamente la actitud del equipo.

“En mi opinión la actitud fue muy alta y eso es una base importante en el futuro de la selección”, afirmó Ancelotti en la rueda de prensa que concedió en la víspera de la visita de Brasil a Bolivia en su último partido por las eliminatorias del Mundial 2026.

Pese a que Brasil ya garantizó su cupo al Mundial, el técnico dijo que el partido contra Bolivia es muy importante para seguir probando jugadores.

