Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 8 de septiembre en México y los principales países
Revisa en tiempo real el tipo de cambio del dólar estadounidense en estos países y analiza cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.
El precio del dólar estadounidense este lunes 8 de septiembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.65 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.29 y 18.66 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza al alza a un precio de 18.65 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.01 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su precio está este lunes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar no registró cambios línea en su cotización de hoy. Tras permanecer el día previo al alza, hoy su valor es de 505.54 colones por cada dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y cotizó al cierre a 63.3 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 18.65 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.01 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 505.54 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 63.3 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te sugerimos contrastar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país de destino, introduce el valor a enviar y calcula los costos.