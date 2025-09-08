Danna le envió un mensaje de apoyo a Yeri Mua por las amenazas que ha recibido

Danna se solidarizó con Yeri Mua. Recientemente, la cantante y actriz le envió un mensaje de apoyo a la intérprete de “Ojitos chiquititos”, quien está atravesando un difícil momento debido a las amenazas de muerte que ha recibido.

En un reciente encuentro con la prense, la cantante fue cuestionada sobre lo que pensaba sobre la difícil situación por la que está pasando Yeri Mua.

“Mucha luz, muchas bendiciones, es una mujer muy exitosa, le deseo lo mejor, que Dios la bendiga”, dijo Danna.

Este gesto se interpretó como una muestra de solidaridad en un contexto delicado para Yeri Mua, quien ha decidido resguardarse junto a su familia para protegerse.

En días recientes, Yeri Mua denunció en redes sociales ser blanco de amenazas de muerte por parte de los fans del streamer Lonche, conocidos como “F.E.S.”.

Las amenazas ocurrieron después de que Yeri Mua y Lonche protagonizaran una polémica pública en redes sociales.

Según la cantante, Lonche la habría hostigado repetidamente, por lo que ella respondió exponiendo una supuesta infidelidad del streamer con una amiga.

Las acciones de Yeri Mua desataron la furia del grupo de fans de Lonche, quienes comenzaron a lanzar mensajes intimidatorios, amenazas de muerte y hasta dejaron mantas con advertencias explícitas en Tijuana, donde Yeri planeaba presentarse en el marco de la Feria Nacional de Tijuana.

Las amenazas que ha recibido la cantante incluyen imágenes de armas de fuego y mensajes en contra de sus familiares, incluyendo a su hermano menor.

Yeri Mua responsabilizó públicamente a Lonche y sus seguidores por cualquier daño que pudiera ocurrirle a ella o a su familia, e hizo un llamado a autoridades para solicitar protección.

Pese a las amenazas, la cantante aseguró que no tiene miedo porque asegura no deberle nada a nadie, pero sí denunció que la violencia digital y el miedo que han intentado infundirle son reales.

