Vanessa Kirby da la bienvenida a su primer hijo junto a Paul Rabil
Vanessa Kirby, estrella de ‘Los 4 Fantástico’, dio a conocer su embarazo en un evento en México el 31 de mayo
La aclamada actriz británica Vanessa Kirby, ganadora del BAFTA y nominada al Oscar por su desgarradora actuación en ‘Pieces of a Woman’, dio un paso profundamente personal y emotivo: se ha convertido en madre por primera vez.
Según informes recientes, Kirby dio la bienvenida a su bebé junto a su pareja, la exleyenda del lacrosse Paul Rabil, en un momento íntimo que ha conmovido a fans de todo el mundo.
Una fotografía filtrada en línea —en la que se ve a la actriz cargando con ternura a su recién nacido en el hospital— desató una ola de entusiasmo y admiración en redes sociales.
La imagen, cargada de emoción y vulnerabilidad, fue descrita por muchos como “tan impactante como una escena post-créditos de Marvel”, comparación que refleja el nivel de expectación y afecto que rodea a la estrella.
Kirby, conocida por su versatilidad en la pantalla —desde su icónica interpretación de la princesa Margarita en The Crown hasta sus papeles de acción en franquicias como Misión: Imposible, Rápidos y Furiosos y el reciente Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos—, ahora suma la maternidad a su impresionante currículum.
Sus seguidores han celebrado este nuevo capítulo, reconociendo no solo su talento artístico, sino también su humanidad y su capacidad para equilibrar una carrera de alto voltaje con momentos profundamente personales.
De momento, la pareja no ha emitido una declaración oficial, la fotografía compartida ha sido recibida como un regalo espontáneo para los fans: una rara ventana a la vida privada de dos figuras públicas que, hasta ahora, han mantenido su relación lejos de los reflectores.
Sin duda, el 2025 será recordado no solo por los próximos éxitos cinematográficos de Kirby, sino también por este hito personal que ha conmovido al mundo: la llegada de su primer hijo.
