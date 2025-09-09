Alcaldesa de Los Ángeles respalda a Antonio Villaraigosa para gobernador de California

Durante una conferencia de prensa en el Distrito Crenshaw, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass anunció su respaldo a la candidatura del exalcalde Antonio Villaraigosa para que sea gobernador de California en el 2027.

“Me siento honrado del respaldo de la alcaldesa Karen Bass. La alcaldesa Bass es una fiera defensora de las familias trabajadoras, niños, adultos mayores, comunidades desatendidas y de la gente de Los Ángeles; y una campeona incansable de la justicia social y económica”, dijo Villaraigosa en sus redes sociales.

Añadió que apreciaba el apoyo de la alcaldesa en esta campaña y deseaba colaborar con ella en salud, seguridad y en el mejoramiento de los angelinos y todos los californianos.

La alcaldesa Bass dijo que el exalcalde y ella han trabajado en el avance social y la justicia social a través de su vida adulta, por más de 50 años.

“Por décadas, hemos trabajado juntos para entregar más viviendas a nuestras comunidades, hacer los barrios más seguros y ampliar las oportunidades económicas para todas las familias”.

Dijo que con California enfrentando desafíos sin precedentes, desde la crisis de acceso a la vivienda en el estado, las amenazas a la democracia, y la constante andanada de redadas estilo militar del ICE con hombres enmascarados separando a las familias y comunidades, el próximo gobernador debe tener raíces profundas en los valores de California y poseer un récord inigualable de acciones.

“He visto de cerca el impacto que ha tenido no solo en nuestra ciudad, sino en todo el estado. Desde sus días como activista en la zona este de Los Ángeles, hasta su trabajo pionero como presidente de la Asamblea de California y su liderazgo, convirtiendo a Los Ángeles en un referente mundial en la lucha contra el cambio climático”.

Agregó que “Antonio aportará la misma pasión y convicción para plantar cara a los ataques de la Casa Blanca contra nuestro estado y lograr los resultados necesarios para mejorar la vida de millones de californianos”.

Por todas estas razones, expuso que apoya al exalcalde para gobernador a quien definió como un líder capaz de unir al estado con valores compartidos, formar coaliciones para impulsar a la gente por el bien común y garantizar que servicios básicos como escuelas de alta calidad, vecindarios seguros, viviendas asequibles y oportunidades de trabajo bien remuneradas estén disponibles y sean accesibles para todos los californianos.

Otros de los líderes afroamericanos que le han dado su apoyo a Villaraigosa son: los concejales Heather Hutt, Curren Price y el presidente del Concejo Angelino Marqueece Harris Dawson y la alcaldesa de Compton, Emma Sharif.

El respaldo de Bass para Villaraigosa se da en momentos en que aparece muy abajo en las encuestas. El último sondeo del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley, muestra como la mejor posesionada con un 22% a la excongresista Katie Porter, quien perdió su candidatura al Senado de los Estados Unidos el año pasado.

Le sigue el exfiscal de California, Xavier Becerra con el 18% de las preferencias, Chad Bianco, sheriff republicano del condado de Riverside, con el 15% y el republicano Steve Hilton, excolaborador de Fox News, con el 12%.

El resto de los aspirantes, entre ellos Villaragosa, quedó muy atrás con no más del 6% cada uno, mientras que el 38% de los votantes está indeciso.

Villaraigosa compite por el cargo contra Becerra y Porter, y otros aspirantes demócratas como el superintendente de educación pública Tony Thurmond, la expresidenta del Senado, Toni Atkins, la contralora estatal Betty Yee, el empresario Stephen Cloobeck.

La elección primaria para gobernador será en junio del 2026, y el nuevo gobernador tomará posesión en enero de 2027.

Ya sea que Becerra o Villaraigosa ganen la elección a gobernador, cualquiera de ellos sería el primer gobernador latino de California en la historia reciente.

Se anticipa que el senador Alex Padilla podría entrar a la contienda para gobernador con su lista abarrotada de aspirantes demócratas. El senador ha dejado abierta la posibilidad de meterse a la competencia.

Villaraigosa fue asambleísta entre 1994 y 2000, presidente de la Asamblea de California entre 1998 y 2000; concejal de Los Ángeles entre 2003 y 2005 y alcalde de Los Ángeles entre 2005 y 2013.