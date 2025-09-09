Arrestan a hombre que vivía en un espacio subterráneo de un condominio en Oregón

La policía del condado de Clackamas, en Oregón, arrestó a un hombre de 40 años que instaló una vivienda improvisada en el espacio de acceso de un complejo de condominios. El sospechoso tenía muebles, aparatos eléctricos y drogas en el lugar.

La noche del miércoles, un testigo reportó a las autoridades haber visto a un hombre desconocido estacionar su vehículo y caminar hacia la parte trasera de un edificio en un complejo de condominios en el condado de Clackamas, cerca de Happy Valley.

El vecino notó que la puerta del acceso subterráneo estaba abierta y que salía luz desde el interior, lo que motivó su denuncia.

Una vivienda improvisada bajo tierra

Cuando llegaron los agentes, encontraron la puerta dañada y cerrada, además de un cable de extensión conectado a un respiradero. El propietario del complejo confirmó que nadie debía estar en ese espacio y que en ocasiones había escuchado ruidos extraños provenientes de allí.

Tras forzar la entrada, los oficiales hallaron a Beniamin Bucur, de 40 años, quien había acondicionado el lugar con cama, luces, televisores, cargadores y otros aparatos eléctricos conectados a la red del condominio.

En el espacio también fue encontrada una pipa con residuos que dieron positivo para metanfetamina.

Bucur fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Clackamas, donde enfrenta cargos por robo en primer grado y posesión ilegal de metanfetamina.

El jueves se celebró la audiencia preliminar y el juez fijó una fianza de $75,000 dólares. Las autoridades señalaron que Bucur había vivido allí “durante un período prolongado de tiempo” antes de ser descubierto.

