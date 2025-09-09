Arrestan a niño de 9 años en Florida por llevar un revólver cargado en autobús escolar

Un niño de 9 años fue detenido en Ocala, Florida, luego de que compañeros alertaran al conductor de que portaba un revólver calibre .38 cargado en el autobús que lo llevaba a su escuela primaria.

El incidente ocurrió la mañana del lunes, mientras el autobús transportaba a estudiantes hacia la Escuela Primaria College Park, en el condado de Marion.

Los alumnos dieron aviso al conductor tras ver al niño con el arma, lo que motivó una llamada al 911. Oficiales del Departamento de Policía de Ocala respondieron de inmediato y localizaron al menor señalado por sus compañeros.

La policía informó que el niño fue detenido sin incidentes mayores, aunque inicialmente se resistió a los agentes. En el suelo, cerca de su asiento, se recuperó un revólver calibre .38 cargado.

El arma pertenecía a un familiar

Según la investigación, el revólver fue tomado de la habitación del tío del niño, quien declaró que lo guardaba en el cajón superior de su mesita de noche. El menor habría aprovechado un descuido el domingo, mientras su tío se duchaba, para apropiarse del arma.

El estudiante admitió a la policía que mostró el revólver a otros compañeros, aunque afirmó que no tenía intención de causar daño. Según la declaración jurada, señaló que pensaba mostrarlo “solo si lo intimidaban en la escuela”.

Múltiples cargos contra el menor

El niño enfrenta cargos graves, entre ellos: posesión de un arma de fuego en propiedad escolar, posesión de un arma de fuego por un menor, porte de arma de fuego oculta, robo a mano armada, hurto mayor de un arma de fuego, resistencia al arresto sin violencia e interrupción de una función escolar.

El Departamento de Policía de Ocala aseguró que el arma había sido adquirida y registrada de manera legal por el familiar.

La policía destacó el papel de los estudiantes que dieron aviso inmediato al conductor.

“Este incidente demuestra por qué es fundamental mantenerse alerta y denunciar las inquietudes con prontitud”, señaló el comunicado oficial.

La investigación sigue en curso y no se ha determinado si podrían producirse más arrestos vinculados al caso.

