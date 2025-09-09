Capturan a banda criminal que ofrecía en sacrificio a sus víctimas para rituales de santería

Autoridades de seguridad desarticularon una célula criminal que intentaba establecerse en Tijuana mediante homicidios con fines rituales ligados a la santería, con el hallazgo de tres cuerpos degollados y el arresto de su presunto líder, identificado como Álvaro “N”, alias “El Santero”.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de María Elena Andrade Ramírez, informó que el grupo, integrado por individuos foráneos, tenía la intención de consolidar su liderazgo criminal en la región a través de estas prácticas violentas.

Los hechos se descubrieron tras una investigación de semanas derivada de la localización de tres cadáveres enterrados en las inmediaciones del Panteón de los Olivos. Esto llevó a una serie de cateos.

Los peritos encontraron los cuerpos de tres hombres que habían sido privados de la libertad, maniatados, torturados y degollados con el propósito específico de extraerles sangre. La fiscalía detalló que la sangre fue drenada en recipientes para ser utilizada en ofrendas y rituales de santería.

Durante el operativo se cumplieron las órdenes de aprehensión en contra de Álvaro “N”, Edgar “N”, alias “El Árabe”, y Ricardo “N”, alias “El Filos”. Los detenidos, originarios del Estado de México y otras entidades del país, quedaron a disposición de un juez para su vinculación a proceso.

En rueda de prensa, la fiscal Andrade Ramírez explicó que “El Santero” y su grupo tenían pocos meses operando en la ciudad. “Esta persona, apodada ‘El Santero’, estaba directamente participando con otras dos personas; habían llegado de fuera del estado… y trataban de establecer su liderazgo criminal”, declaró.

El allanamiento reveló el trasfondo religioso de la organización. Se incautaron altares dedicados a la Santa Muerte, recipientes con sangre humana, veladoras y diversas figuras y accesorios de metal alusivos a prácticas de santería, que el grupo pretendía utilizar como parte de su control delictivo.

Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, indicó que el caso parece ser un “ajuste” por el control de un grupo delincuencial que había quedado vacante por detenciones previas.

