El calentamiento global está aumentando el gusto por lo dulce, terreno fértil para la diabetes

Una investigación revela que el calentamiento global ha desencadenado un incremento significativo en el consumo de azúcar añadido en Estados Unidos, con más de 100 millones de libras (358 millones de kilogramos) adicionales anualmente. Este aumento es especialmente preocupante entre las poblaciones de bajos recursos y educación.

Se registró que cuando crece la temperatura, aumenta el gusto por lo dulce. Así, se están consumiendo muchas más bebidas azucaradas y postres helados que, por ejemplo, hace 15 años.

El estudio fue realizado por un equipo de científicos de Estados Unidos y el Reino Unido, que hizo pública la revista Nature Climate Change.

Relación entre temperatura y preferencias alimenticias

El estudio establece que a medida que las temperaturas oscilan entre 12 y 30 grados Celsius (54 y 86 grados Fahrenheit), el consumo de azúcar aumenta. Sin embargo, este patrón se invierte cuando las temperaturas superan los 86 grados.

“El cambio climático está afectando lo que comemos y cómo lo hacemos, y eso podría tener un efecto negativo en nuestra salud”, afirmó el coautor del estudio Duo Chan, científico climático de la Universidad de Southampton.

Asimismo, se identificaron diferencias notables en el consumo de azúcar basado en factores socioeconómicos. Los hombres, las familias de bajos ingresos y aquellos con niveles educativos bajos son los que más consumen bebidas azucaradas y postres, incrementando así su riesgo de enfermedades como la diabetes.

Los investigadores descubrieron que los hombres consumían más bebidas gaseosas azucaradas y que la cantidad de azúcar agregada consumida durante el clima cálido era varias veces mayor para las familias de ingresos bajos y muy bajos que para las más ricas, según el estudio.

Agregaron que las personas que trabajan al aire libre bebieron más bebidas azucaradas que quienes trabajan en interiores, y lo mismo ocurrió en las familias con un jefe de familia con menor nivel educativo. Las personas blancas presentan el mayor efecto del azúcar añadido, mientras que los estadounidenses de origen asiático no mostraron cambios significativos en el azúcar añadido con el calor.

Repercusiones para la salud pública

El Dr. Robert Lustig, profesor de endocrinología de la Universidad de California en San Francisco y especialista en pediatría y obesidad, quien no participó en el estudio, advierte que el aumento en el consumo de azúcar está vinculado a una mayor incidencia de obesidad y diabetes, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.

Expresa que la diferencia diaria con temperaturas más altas no equivale ni siquiera a una barra de chocolate para una persona promedio, pero se acumula con el tiempo y tiene un gran efecto.

Lustig escribió en un correo electrónico que, entre los estadounidenses más pobres, solo una lata adicional de refresco azucarado por día aumenta el riesgo de diabetes en un 29%, y la sed relacionada con la temperatura juega un papel importante.

Temperatura en EE.UU.

La temperatura media anual de Estados Unidos ha aumentado unos 2,2 grados (1,2 grados Celsius) desde 1895, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, citada por AP.

Para trazar un gráfico del impacto en el consumo de azúcar, los investigadores lo compararon con las recomendaciones de la Asociación Estadounidense del Corazón: limitar la ingesta diaria a 36 gramos para los hombres y 25 gramos para las mujeres.

Proyecciones futuras

Los investigadores indican que el incremento en el consumo de azúcar probablemente continuará a medida que aumenten las temperaturas.

Expertos subrayan la necesidad urgente de abordar esta crisis y sus efectos en la salud pública, particularmente en comunidades desfavorecidas que ya enfrentan disparidades en el bienestar.

