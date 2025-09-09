Francia logra voltereta sobre Islandia con la “bendición del VAR: 2-1

La selección de Francia tuvo que esperar a que el árbitro recurriera al VAR para anular el gol de Andri Guðjohnsen, para preservar el marcador a su favor después de la voltereta que realizó contra Islandia para apuntarse importante victoria en las eliminatorias mundialistas 2-1.

Un triunfo con muchos apuros para la escuadra nacional gala dirigida por Didier Deschamps en donde debieron aguantar la embestida de los nórdicos con el primer gol de Gudjohnsen, que hizo ve su suerte a los defensores franceses y que la revisión en video de la FIFA echó a perder su noche de consagración al quitarle su doblete de la noche en lo que parecía una jornada de los mil diablos para los franceses.

¡Tremendo robo! Eliminan empate de Islandia por jalón ‘fantasma’ pic.twitter.com/IMS9xDJB8w — TUDN USA (@TUDNUSA) September 9, 2025

Empero, el sistema de revisión tuvo que ver también en el primer gol de los franceses, por lo cual el trabajo arbitral del silbante portugués Antonio Nobre pasará a la historia por haber marcado dos acciones muy polémicas que le terminaron dando la victoria a Francia.

Lo cierto es que los aficionados de la selección subcampeona pasaron una noche intranquila, siempre con el Jesús en la boca, sobre todo por los primeros 20 minutos de los germanos del norte, como también se les conoce y en donde debieron llevarse por lo menos tres goles en contra, amén de la primera anotación de los visitantes.

En dicha jugada Olise se confió en la última línea e intentó apoyarse en su central, pero sin darse cuenta a tiempo que el delantero de Islandia, Andri Gudjohnsen, ya había comido el mandado ganándole la espalda a su marcador para colocarse perfilado con un disparo como venía para poner a los galos contra la pared.

¡Remontada de Francia! Escapada y medio gol de Mbappé para Barcola pic.twitter.com/OB74vy5pqT — TUDN USA (@TUDNUSA) September 9, 2025

Francia tuvo que remar contra la corriente

La adversidad fue una prueba fuerte para los franceses, porque tuvieron que soportar los reclamos de sus aficionados el resto del encuentro hasta que casi en el final del primer tiempo de nueva cuenta el VAR hizo de las suyas con un penal marcado por falta contra Marcus Thuram en el área islandesa tras una disputa de balón.

En primera instancia la jugada siguió y parecía que Islandia la había librado llevándose la ventaja en el marcador, pero después de consultar el sistema de revisión en video otorgó la pena máxima a favor de la oncena dirigida por Deschamps.

¿Era para tanto? Mbappé ejecuta polémico penal para el empate de Francia pic.twitter.com/TBekwovePw — TUDN USA (@TUDNUSA) September 9, 2025

Ahí. Kylian Mbappé cobró la pena máxima y como es su costumbre, salió airoso del duelo contra el portero de los nórdicos para anotar un gol histórico, superando a Therry Henry para convertirse como el segundo máximo goleador de la selección francesa.

La anotación al final de los primeros 45 minutos motivó a los galos para darle la vuelta al marcador en los 20 minutos iniciales del complemento en un pase al hueco de Tchouaméni para Mbappé, quien condujo hasta el área rival y solo sirvió a un costado para la definición del Barcola que puso las cosas 2-1.

Pero después vino la polémica cuando el árbitro acudió al VAR para quitarle el doblete a Gudjohnsen en tiempo de compensación y que significaba el empate 2-2, pero cuando el islandés festejaba en todo lo alto, el silbante fue llamado al VAR por un jalón sobre Konaté antes del valioso gol que convirtió el júbilo de los visitantes en desilusión.

¡¿Qué hiciste, Olise?! Tremendo error en la salida e Islandia anota el 0-1 pic.twitter.com/SlvjYvP0Ys — TUDN USA (@TUDNUSA) September 9, 2025

El árbitro consideró que fue una falta clara después de la revisión y dejó sin anotación a los islandeses en una acción que en caso de que esta escuadra no logre el boleto al Mundial 2026, el destino le pasará la factura como el villano del Parque de los Príncipes.

