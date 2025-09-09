Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de septiembre de 2025

LEO

Mira criatura, la familia siempre da sustos, alguien se enfermará, pero tranquila que hierba mala nunca muere, así que no te me agüites porque se va a recuperar. Eso sí, te vas a enterar de una noticia que te va a dejar con el ojo abierto toda la noche y ni el clonazepam te va a servir, así que ándate lista. Cuida lo que sale de tu boca porque ya andas echando cada comentario que parece que quieres que medio mundo sepa tus cosas; y recuerda, más vale caer en un charco de lodo que en la trampa de tu propio hocico.

En el amor hay movimientos, y de los buenos, porque alguien nuevo viene con todas las intenciones de quedarse, mientras que esa persona indecisa que solo te daba largas va de salida; mándalo a freír espárragos y que deje de fregar. Ponte bonita, cómprate esa faja, date tus masajes, bájale a los antojitos que te inflan, porque si tú no te cuidas, nadie más lo hará. Concéntrate en tu vida, que ya andas metiendo tu nariz en todos lados menos en tus propios pendientes. En lo laboral y en lo material, septiembre te traerá nuevas oportunidades, pero debes aprender a decir “no” cuando sea necesario; el sí a todo ya no te sirve. Ten cuidado porque en estos días se acercará alguien de piel clara con chismes bajo el brazo, no abras la boca de más o te van a traer de lengua en lengua.

VIRGO

Posibilidad de un viaje perrísimo, de esos que siempre soñaste, y aunque irá alguien que te cae en la punta del hígado, no le des importancia, que lo tuyo es disfrutar. Ten cuidado con lo que piensas, porque tu cabecita loca anda atrayendo lo negativo y de por sí ya vienes medio salado, así que mejor enfócate en lo bueno. Andarás con cambios de humor que ni tú mismo te vas a aguantar, y problemas familiares que podrían hasta llevarte a cambiar de residencia.

Últimamente te has metido en líos por decir lo que piensas sin medir consecuencias; tu hocico anda suelto como lengua de víbora y a veces sueltas cada cosa que hiere a quien sí te importa. Haz memoria antes de hablar, porque podrías lastimar corazones que en realidad son valiosos para ti. Eso sí, antes de que acabe el año andarás más perro que bonito, y vas a lograr metas que ya dabas por muertas. No te sigas exponiendo a chismes ni defiendas a gente que no vale ni un cinco, que solo te jalan pa’ abajo. Si tienes pareja, pon atención, porque los celos y las dudas andan rondando; acomoda las cartas sobre la mesa y decide qué camino tomar antes de que esto se te salga de control.

LIBRA

Vienen cambios fuertes, y no precisamente de clima. Podrían presentarse escenas de celos de tu pareja, y todo gracias a chismes que vienen desde tu propia familia; así que no te sorprendas si los pleitos andan de visita. Nuevas personas llegarán a tu vida y te abrirán los ojos de una manera distinta, así que no dejes nada para mañana, ponte perra hoy mismo. Una amistad cercana vivirá una separación definitiva y se va a sentir por los suelos; échale la mano, invítale unos tragos y hazle reír para que no se hunda.

Tu salud anda pidiendo atención, sobre todo por esa maña de comer lo que se te atraviesa; bájale tantito o después vas a andar llorando por las consecuencias. En lo sentimental, hay sorpresas que vienen de alguien especial y que te van a calentar el corazón. Oportunidades nuevas llegarán, pero cuidado, porque viejas traiciones del pasado se podrían repetir. Andas muy dado al chisme y a la lengua larga, así que cuida lo que dices en la familia, porque podrías armar un pleito de esos que se heredan de generación en generación.

ESCORPIÓN

Aunque vienen tiempos buenos, aguas, porque habrá oportunidades que, si no agarras al vuelo, ya no regresan. Dinero extra entra en tu vida y te ayudará a tapar huecos de deudas, pero no lo malgastes en cosas inútiles como sueles hacer. Te vas a topar con escenarios y personas que podrían ser justo lo que necesitas, incluso alguien especial que llenará huecos en tu corazón. Pero no te fíes del que llega con cara de corderito, porque cuando menos lo pienses te clava la daga por la espalda.

Hay posibilidad de viaje o cambio de domicilio, lo que representará nuevos inicios y aventuras que ya te hacen falta. Es hora de cerrar ciclos que no te dejan crecer y darle paso a los sueños que vienes cargando desde hace rato. En el amor, si ya tienes pareja, aprende a darle su lugar y no la hagas menos, porque de ahí nacen las broncas. Este septiembre será clave para decidir con quién te quedas, qué dejas atrás y cómo quieres que pinten tus próximos meses. Recuerda, mi’jo, lo que no se atiende a tiempo se pudre, y tú ya no estás para desperdiciar oportunidades.

ARIES

Dos personas de piel blanca andarán hablando de ti, y lo harán como si su vida dependiera de eso. Los vas a identificar en corto, no des pie a discusiones inútiles, márcales tu raya y aléjate, pero si se ponen muy bravos, no estaría mal darles un sustito para que aprendan a respetar. En el terreno del amor, cuidado con la calentura, porque una infidelidad podría costarte perder lo que más valor tiene. Si tienes pareja, piensa bien antes de andar de nalga pronta, que después ni con rezos te vas a salvar del pleito.

Tienes un corazón noble, pero justamente eso hace que los demás se aprovechen y te vean la cara una y otra vez. Aprende a poner límites y deja de resolverle la vida a todo mundo, porque mientras vivas así, tus sueños seguirán en pausa. Ponte buzo, ponte perra y deja de estar de flojo; primero estás tú y después los demás. Tus amistades te quieren, pero a veces tus escenas de celos los cansan. Trabaja en tu confianza personal y en creer más en ti. Se vienen mejoras laborales y ofrecimientos que llegarán como sorpresa, pero debes tener paciencia. Eso sí, controla tu carácter, porque tus cambios de humor son tan repentinos que ni tu santa madre te aguanta.

TAURO

Tienes amistades que aunque se rían contigo, en el fondo sienten envidia y están esperando que des un mal paso para echártelo en cara. No les des ese gusto. La paciencia será tu mejor arma en estos días, porque lo bueno está por llegar. Aprende de tus errores pasados, porque fueron escuela y la vida te está abriendo nuevas puertas que no debes desaprovechar.

Ten cuidado con los chismes de vecindad, porque podrían dañar una amistad sincera. Viene dinero extra que te ayudará a mejorar tu economía, pero si no lo administras con cabeza fría, seguirás en la misma cantaleta de gastar y llorar después. Llegarán noticias de alguien que te interesa mucho, pero tú debes decidir hasta dónde quieres llegar. También sentirás la necesidad de buscar a una persona que ya no está contigo y vas a extrañar los tiempos de antes. A finales de octubre se visualiza la entrada de un dinerito inesperado que te dará un respiro.

En lo sentimental, vas a necesitar apoyo porque reconocerás que la regaste en grande. Tus inseguridades te están saboteando y si no cambias, podrías quedarte sola. Aprende a confiar más en ti y en tu pareja, deja de repetir errores, porque después ni arrepentido se vale.

GÉMINIS

Si tienes pareja, pon atención porque vienen chismes, inseguridades y celos que podrían poner la relación en la cuerda floja. No caigas en provocaciones ni en jueguitos tontos de redes sociales; deja de andar de calzón flojo, porque eso trae consecuencias. En la economía se abre una racha buena, pero solo si controlas tus gastos y aprendes a dar hasta donde tienes, no más.

Hay días en los que quisieras dejar todo tirado, porque parece que entre más das, más te exigen. No te desgastes con personas que no valoran, deja que la vida ponga a cada quien en su lugar. Una noticia sobre una amistad te pondrá de malas, pero respira y no te enganches. En el amor, te quedarás con las ganas de confesar lo que sientes, pero tu miedo al rechazo te cerrará la boca. Aprende que peor es no intentarlo.

Buenas noticias en lo familiar: alguien cercano mejorará de salud, lo que te dará tranquilidad. Se visualiza un cambio de domicilio o movimiento que renovará tu energía. También se resolverán problemas económicos que venían cargándote como costal de piedras y que no te dejaban ni dormir. Recuerda, Géminis, que la vida es un juego de paciencia, y lo tuyo es aprender a no perderla.

CÁNCER

Eres de los que dicen las cosas directo, y eso no siempre cae bien, pero al que le pique, que se rasque. Sigue siendo auténtico, aunque recuerda que no todo se tiene que soltar con veneno. Cuídate de caídas tontas y de chismes, porque tienes amistades y vecinos envidiosos que no descansan hasta verte abajo. Personas de piel clara podrían traicionarte en el trabajo o en tu entorno, así que no confíes en cualquiera que te sonría bonito.

En lo sentimental, tu corazón de pollo suele entregarse donde no debe. No lo expongas a quien no lo merece. En estos días andarás con un carácter de los mil demonios, que ni el sol te va a calentar, y podrías dañar a quienes sí te quieren. Relájate y no permitas que tu humor controle tu vida. Vienen viajes y salidas con amistades que te ayudarán a distinguir quién sí vale la pena y quién es solo piedra en tu camino.

Recuerda que tienes un don especial para atraer personas y generar confianza. Aprovecha ese carisma para abrir puertas y alcanzar lo que deseas. La vida te dará la oportunidad de demostrar lo que traes dentro, pero depende de ti tomarlo en serio y no dejar que se te vaya entre las manos.

PISCIS

La vida te está preparando nuevas oportunidades y, aunque a veces pienses que ya todo está perdido, pronto llegará la persona correcta para tu camino. Pero aguas, mijito, porque mientras no confíes en ti y en tu capacidad para lograr tus metas, seguirás dudando. Tienes todo para conseguir lo que quieras, pero pierdes el tiempo resolviendo la vida de personas que ni deberían importarte.

Ten cuidado con una mujer de piel aperlada a morena que estará rondando, porque podría andar hablando mal de ti y de tu trabajo. Si identificas quién es, enfréntala y mándala a volar sin remordimientos. Viene una etapa muy buena, pero aún arrastras cicatrices que por fuera parecen cerradas, aunque por dentro siguen pesando. Eso pasa porque te atontas demasiado y no sabes soltar.

Cuidado con trámites de compra y venta, porque no pintan del todo favorables. En lo laboral se visualiza una nueva oportunidad y la entrada de dinero extra. Deja de pensar que el mundo está en tu contra y toma el toro por los cuernos. Ya es momento de que asumas tus actos y dejes de culpar a los demás. Si lo haces, este septiembre puede ser el inicio de un ciclo en el que por fin logres el equilibrio que tanto anhelas.

ACUARIO

Se visualiza la posibilidad de un viaje y de iniciar una relación con alguien que conociste hace poco. Si andas indeciso o medio apagado, hazle caso a tu corazón y no tanto a tu cabeza. Nuevas amistades llegan, y con ellas cambios en el terreno amoroso. Eso sí, ten cuidado con lo que piensas y deseas, porque algunas cosas se harán realidad, pero otras se te van a desmoronar como castillo de naipes.

No descuides tu cuerpazo criminal ni tu alimentación. Tienes fe y poder para lograr lo que quieras, pero te falta disciplina; últimamente flojeas demasiado y por eso no ves resultados. Recuérdate quién eres y hacia dónde vas, porque corres el riesgo de perder el piso sin darte cuenta.

Habrá movimientos importantes en tu vida que te dejarán muy buen sabor de boca. También vivirás días de reflexión en los que no vas a querer ni salir de la cama. Ánimo, vida solo hay una, disfrútala y deja de vivir con miedo a equivocarte. La felicidad llega cuando te decides a vivir sin tanta excusa.

CAPRICORNIO

Si esa persona no hace nada por ti ni por tenerte en su vida, dime tú: ¿vale la pena seguir esperando un cambio que nunca llegará? La respuesta es no. Mejor confía en ti y en tus talentos, porque muchos de los que te rodean no creen en ti y hasta te ponen piedras en el camino. Este septiembre es momento de demostrarle al mundo —y sobre todo a ti— lo que eres capaz de lograr.

Podría surgir un viaje en el que la pasarás de lo mejor, solo es cuestión de que te organices. Deja de vivir en el pasado, porque esas cargas viejas no te dejan avanzar. Tienes que limpiar tu camino de todo lo que ya no suma.

En lo sentimental, no ames más de lo que te pueden amar. Si lo haces, acabarás sufriendo el doble. No pierdas de vista las oportunidades que llegarán en octubre, porque no se repetirán. Aprende a decir que no a quien no lo merece y ofrece tu mano a quien de verdad se preocupa por ti. La vida está lista para recompensarte, pero depende de ti tomar decisiones firmes y no seguir aferrado a lo que ya caducó.

SAGITARIO

Aprende a no juzgar a los demás, porque no todos tuvieron las mismas oportunidades que tú. Persona del pasado podría buscarte para remediar errores; si ya te curaste de espanto, no le abras la puerta otra vez. Estás en una etapa de cambios y con ella llega el momento de mandar bien lejos a toda esa gente que solo trae problemas y conflictos.

Podrías sentir rencor hacia alguien que no te jugó limpio. No te desgastes en venganzas, mejor deja que la vida haga su trabajo. Pronto llegará una persona nueva que te moverá el tapete. Sus detalles y tratos serán la clave para que te animes a intentarlo. Quizás el miedo a la soledad sea lo que te empuje a aceptar, porque ya andas que no te aguantas. Pero recuerda, ya no te cueces al primer hervor y ahora debes elegir con cabeza fría.

Cuidado con querer cambiar la manera de pensar de otros. Cada quien es libre de hacer de su vida un papalote, y tu tarea es enfocarte en la tuya. Septiembre será un mes de lecciones, en donde aprenderás a valorar lo que sí tienes y dejar ir lo que no sirve.